Heidi Klum heizt ihren Fans mit einem heißen Urlaubsgruß ein

Heidi Klum (51) hat die letzten Sommertage gebührend gefeiert und ihren Followern auf Instagram einen heißen Urlaubsclip spendiert. Die America's Got Talent-Jurorin zeigt sich in ihrer Instagram-Story in einem funkelnden Bikini mit unzähligen kleinen Spiegeln, der besonders ihre Oberweite betont. Ihren Look vervollständigen zerzaustes blondes Haar, knallrote krallenförmige Fingernägel und eine goldene Aviator-Sonnenbrille. In der Aufnahme blickt Heidi verführerisch in die Kamera und knabbert spielerisch an ihrem Nagel.

In Begleitung Ihres Ehemanns, dem Musiker Tom Kaulitz (34), jettete Heidi Anfang des Monats nach St. Barts, um ihren fünften Hochzeitstag zu feiern. Auf der idyllischen Insel ließ das Model auch gerne mal die Hüllen fallen und genoss die Sonne oberkörperfrei. In einem Interview mit People verriet sie zuvor, dass sie das Thema Nacktheit total locker sehe: "Ich war auf einer französischen Insel, und wenn man sich dort umschaut, sind die meisten Mädchen oben ohne, es ist also eine ganz normale Sache. Es ist nicht so, als würde ich etwas Seltsames tun", erklärte die Beauty schmunzelnd.

Heidi und Tom, der Gitarrist der Band Tokio Hotel, sorgten erstmals im März 2018 für Schlagzeilen, als sie sich leidenschaftlich küssten. Ihre Beziehung wurde schnell ernst, und bereits im Dezember desselben Jahres folgte die Verlobung. Ein Jahr später heirateten sie in einer privaten Zeremonie, die große Feier fand auf Capri, einer italienischen Insel, statt. Seither engagiert sich Tom liebevoll als Stiefvater für Heidis Kinder und unterstützt sie in ihrer Rolle als stilbewusstes Supermodel und Fernsehstar.

Instagram / heidiklum Heidi Klum, Model

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz, März 2024

