Sydney Sweeney genießt in sexy Badeanzug ihren Sommerurlaub

Sie genießt die Sonne: Sydney Sweeney (26) gönnt sich gerade einen Sommerurlaub und lässt ihre Fans gerne daran teilhaben. Auf ihrem Instagram-Account teilt die Schauspielerin ein freches Foto von sich in einem sexy schwarzen Badeanzug, der ihren Körper perfekt in Szene setzt. Sie scheint in einem kleinen Speedboot zu sitzen und trägt zum Badeanzug nur einen Hut und eine coole Sonnenbrille. Die "Wo die Lüge hinfällt"-Darstellerin scheint ihre freie Zeit sichtlich zu genießen, ihre Wangen sind von der Sonne geküsst und sie lächelt genüsslich.

Sydney scheint mit dem Boot auf einem See unterwegs zu sein, denn weitere Aufnahmen zeigen das mit Bäumen bewachsene Ufer. Die Schauspielerin ist außerdem nicht allein! Ihre treue Hündin Tank ist ebenfalls mit am Start und sitzt brav im hinteren Teil des Bootes. Tank und Sydney sind schon sehr lange ein Team. Die US-Amerikanerin nahm die Vierbeinerin bereits zu Schulzeiten überall mit hin – sogar ins Klassenzimmer. In einem Interview mit Vogue erzählte sie zudem: "Wenn ich filme, legt sie sich unter die Kameras und bewegt sich nicht, bis irgendjemand 'Cut' ruft. Es ist wirklich genial!"

Sydneys Urlaub ist die Ruhe vor dem Sturm: Anfang September soll Sydneys neuster Thriller "Eden" große Premiere feiern. An der Seite von Ana de Armas (36), Jude Law (51) und Daniel Brühl (46) wird sie in der Rolle der Margaret im Hinterland Australiens um ihr Überleben kämpfen. Obendrein wird sie im nächsten Jahr zu ihrer Durchbruchsserie Euphoria zurückkehren – zusammen mit dem Rest des Original-Casts, wie Variety berichtete.

Instagram / sydney_sweeney Sydney Sweeney und ihr Hund Tank im April 2022

Sky Atlantic Sydney Sweeney in der Serie "Euphoria"

