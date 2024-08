"Perfekter Morgen": Mandy Moore schwärmt von ihrer Babyparty

Die Sängerin Mandy Moore (40) erwartet derzeit ihr drittes Kind mit Ehemann Taylor Goldsmith (39). Das glückliche Paar hat bereits zwei gemeinsame Söhne und verkündete im Mai auf Social Media, dass es sich nun auf seine erste Tochter freuen darf. Kürzlich teilte die Schwangere erneut süße Einblicke auf Instagram – dieses Mal von einem Babyparty-Brunch, mit dem sie überrascht wurde. Sie dankte ihren Freundinnen, die diese kleine Party organisierten: "Perfekter Morgen mit bestem Essen und noch besserer Gesellschaft. Danke, dass ich und mein Mädchen uns so geliebt fühlen." Dahinter positionierte sie etliche Herz-Emojis.

Neben einigen Fotos, auf denen die fröhlichen Gäste und die werdende Dreifachmama zu sehen sind, veröffentlichte Mandy verlockende Aufnahmen des servierten Brunches. Dieser bestand unter anderem aus Gebäck, Bagels, Obst- und Gemüseplatten und verschiedenen Kuchensorten. Die Fans der Künstlerin drückten in den Kommentaren unter dem Beitrag ihre Begeisterung aus. So schwärmten sie: "Was für großartige Freundinnen!" oder "Das sieht alles so köstlich aus!"

Die This Is Us-Bekanntheit gab offen zu, dass ihre dritte Schwangerschaft die bisher schwierigste für sie sei. In ihrer Instagram-Story postete die Schauspielerin vor einigen Wochen ein Spiegel-Selfie von sich, in dem sie in einem hautengen Tanktop stolz ihre wachsende Babykugel präsentierte. "Ist es schon September?", fragte sie ironisch und überraschte ihre Anhänger mit einem ehrlichen Geständnis: "Ich bin sehr dankbar für meinen Körper, denn diese Schwangerschaft hat es in sich... Einfach, weil es nicht leicht ist, zwei Kleinkinder zu jagen."

Instagram / mandymooremm Mandy Moore mit Freundinnen, August 2024

Instagram / mandymooremm Taylor Goldmith, Mandy Moore und ihre beiden Kinder im Juni 2024

