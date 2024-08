Spitzname für Kate: Prinz William ist sauer auf die Sussexes

Die eisige Beziehung zwischen Prinz Harry (39), seiner Frau Herzogin Meghan (43) und den Royals hat einen neuen Tiefpunkt erreicht. Auslöser ist diesmal aber kein explosives TV-Interview oder eine Netflix-Dokumentation – es ist ein Spitzname, der im britischen Königshaus für große emotionale Ausbrüche sorgt. Wie ein Insider nun gegenüber The Daily Beast enthüllt, soll Prinz William (42) offenbar erbost darüber gewesen sein, dass die Sussexes seine Ehefrau Prinzessin Kate (42) nicht mit ihrem vollen Vornamen "Catherine" ansprachen – und das "selbst als sie ihr nach ihrer Krebsdiagnose Genesungswünsche zusandten." Anscheinend blieb es nicht bei dem einen Mal. Harry und Meghan sollen die dreifache Mutter oft "Kate" nennen, obwohl der Name eher von der Öffentlichkeit verwendet wird und nicht von Personen aus ihrem engsten Kreis. Die Quelle verrät weiter: "William stört sich daran, wenn man Catherine 'Kate' nennt, denn sie hat darum gebeten, Catherine genannt zu werden. Es ist ein ziemlich einfacher Wunsch, den man respektieren sollte", und spekuliert: "Ich bin sicher, dass es Meghan nicht gefallen würde, wenn William sie öffentlich 'Meghan Markle' nennen würde."

Während sich Kate derzeit einer Krebsbehandlung unterzieht, steht William ihr unterstützend zur Seite. Insider betrachten das Verhalten der Sussexes gegenüber der Prinzessin von Wales und ihrem Gatten als unsensibel. "Natürlich ist das mit dem Namen eine völlig unbedeutende Sache, aber diejenigen von uns, die William kennen, wissen, dass es eines der Dinge ist, die ihn zur Weißglut bringen", schildert die Quelle. Weiter gibt sie an: "Ihn so zu provozieren, während er die Krebserkrankung seiner Frau durchmacht, schien eine völlig unnötige und absichtliche Irritation zu sein. [...] Wenn Harry und Meghan es ernst meinen, den Konflikt aus der Welt zu schaffen, wäre es ein guter erster Schritt, sie Catherine zu nennen."

Momentan konzentriert sich Kate vor allem auf ihre Gesundheit. Ihr Gatte setzt währenddessen alles daran, den royalen Familienfrieden weiterhin zu sichern. Damit das gelingt, sollen der zukünftige König und die Königin unter anderem Gespräche über Harry und Meghan vermeiden. "Kate und William haben sich selbst ein Verbot für alles auferlegt, was mit Meghan und Harry zu tun hat, während sie sich eine Auszeit nehmen, um die dringend benötigte Erholung und Familienzeit zu genießen", gibt ein Insider preis. Wie unter anderem Mail On Sunday verkündet, soll die königliche Familie in diesen Tagen einen Sommerurlaub auf Schloss Balmoral in Schottland planen.

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Meghan vor Schloss Balmoral

Getty Images Prinz William, Prinzessin Kate, Prinz George, Prinz Louis und Prinzessin Charlotte, Juni 2024

