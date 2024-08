Ist Sänger Justin Bieber als Neu-Papa etwa überfordert?

Justin Bieber (30) sorgt momentan für besorgte Gesichter bei seinen Freunden und Fans. Nachdem der Sänger und seine Frau Hailey Bieber (27) kürzlich die Geburt ihres ersten Kindes verkündeten, gibt es Hinweise darauf, dass Justin emotional belastet ist. Verschiedenen Medienberichten zufolge erwischten ihn Augenzeugen dabei, wie er in einer Hotellobby in Beverly Hills lautstark eine Gruppe junger Fans anschrie, nachdem diese Bilder von ihm gemacht hatten. Das soll aber nicht das einzige Mal gewesen sein, wie ein Insider gegenüber In Touch Weekly betont: "Er ist in der Öffentlichkeit oft ausgerastet. Und flippt wegen bedeutungsloser Dinge aus."

Der Informant ist sich daher sicher: "Justin scheint in keiner guten Verfassung zu sein. Es ist offensichtlich, dass er gestresst ist und mit seinen Emotionen nicht gut zurechtkommt." Freunde und Angehörige wünschen sich laut der Quelle, dass der 30-Jährige lernt, besser mit seinem Ärger umzugehen – insbesondere jetzt, wo er als frischgebackener Vater zusätzliche Verantwortung trägt. Dennoch zeigt der Insider auch Verständnis für den "Baby"-Interpreten: "Überall, wo er hinkommt, wollen die Leute entweder ein Stück von ihm abhaben oder versuchen absichtlich, ihn zu einer Reaktion zu bewegen. Es ist also verständlich, dass er sich aufregt."

Trotz der aktuellen Berichte, dass Justin ziemlich mit seinem Papa-Dasein zu kämpfen hat, betonte ein weiterer Insider vor Kurzem, dass sich der Ex von Selena Gomez (32) nichts sehnlicher als Nachwuchs mit seiner Frau gewünscht habe. "Die Schwangerschaft war etwas, das sie sich sehr gewünscht und dafür gebetet haben. Der Tag, an dem sie erfuhren, dass Hailey schwanger ist, war für Justin der schönste überhaupt. Er war völlig aus dem Häuschen vor Aufregung", so die Quelle im Interview mit People. In seiner neuen Rolle als Papa des kleinen Jack Blues soll Justin mehr als glücklich sein: "Justin ist schon jetzt ein toller Vater. Sie sind beide überglücklich."

BrosNYC / BACKGRID Hailey und Justin Bieber in New York, Juni 2024

Instagram / justinbieber Hailey Bieber und Justin Bieber im Juli 2024

