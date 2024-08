Vor Gericht: Genießt Katie Price die mediale Aufmerksamkeit?

Genießt Katie Price (46) die Aufmerksamkeit? Wegen Schulden in Höhe von rund 3,7 Millionen Euro läuft gegen die britische Reality-TV-Bekanntheit derzeit ein Insolvenzverfahren. Am Dienstag erschien das Model deshalb vor Gericht und sorgte damit natürlich für einen großen Medienrummel. Neben der Influencerin waren auch zahlreiche Paparazzi vor Ort – und das schien Katie offenbar in vollen Zügen zu genießen. Das vermutet nun jedenfalls eine Expertin für Körpersprache im Gespräch mit Mirror. Die Wissenschaftlerin analysiert die Fotos des Gerichtstermins und ist sich sicher: "Die körpersprachlichen Anzeichen deuten darauf hin, dass sie die Aufmerksamkeit wie immer genießt oder zumindest entschlossen ist, eine Show zu veranstalten."

Auf den Schnappschüssen sei Katies Rücken gerade und ihr Kinn hochgehalten. Ihre Körperhaltung deute so keineswegs auf Angst oder Anspannung hin, erklärt die Expertin. Zahlreiche Paparazzi-Bilder zeigen die 46-Jährige auf dem Weg in den Gerichtssaal. Sie erschien in einem eleganten, gänzlich schwarzen Outfit und machte dabei einen gut gelaunten Eindruck. Doch ist das nur eine Täuschung? Die Spezialistin findet, es sei riskant, über Katies Gemütszustand zu urteilen, da ihr Gesicht durch die zahlreichen Schönheitsoperationen quasi "undurchdringlich" sei. "Eine glatte Stirn und ein lächelnder Mund wären normalerweise Zeichen für einen glücklichen Zustand, aber Katies innere Stimmung aus ihrem Gesichtsausdruck herauszulesen, wäre irreführend bis gefährlich", erläutert die Wissenschaftlerin.

Dennoch ist sich die Körperspracheexpertin sicher, dass Katie die Aufmerksamkeit rund um ihr Insolvenzverfahren liebt. Doch ihr Anwalt machte vor Gericht das Gegenteil deutlich. Wie Sky News berichtete, bat der Jurist erfolgreich um eine Anhörung unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Denn laut ihm leide seine Mandantin stark unter dem großen Medienrummel. Die "extreme Beobachtung durch die Medien" wirke sich negativ auf ihr "psychisches Wohlbefinden" aus.

ActionPress Katie Price, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / katieprice Katie Price im August 2024

