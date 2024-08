"Are You The One?"-Ozan erklärt plötzliche Gefühle für Dana

In der zehnten Folge Are You The One – Reality Stars in Love offenbarte Oguzhan Gencel den anderen Teilnehmern seine Gefühle für Dana Feist. Dabei hatte er kurz zuvor noch Interesse an Laura Morante (33) gezeigt. Für seinen plötzlichen Sinneswandel gab es wohl einen bestimmten Grund – den er jetzt in einem Gespräch mit Promiflash offenbart. "Man fährt mehrgleisig und schaut, dass man sowohl das Game gewinnt, als auch die Liebe findet", erklärt der einstige Bachelorette-Kandidat und fügt hinzu: "Im Endeffekt habe ich mit mehreren Frauen das Gespräch gesucht und habe mich in Dana verloren."

Er führt weiter aus, sich zu wünschen, dass die Zuschauer ihn nach dem Motto "Don't hate the player, hate the game" betrachten – also weder böse auf ihn noch verwirrt sind. Denn die Ex von Gigi Birofio (25) habe einfach vieles an sich gehabt, was Ozan gereizt habe, wie beispielsweise ihre "sehr angenehme Stimme in Kombination mit ihrem Lächeln und Grübchen." Viel überzeugender seien jedoch Danas Zukunftspläne gewesen. "Sie sind vielversprechend und sind kompatibel mit meinen Plänen und Werten", betont der 28-Jährige gegenüber Promiflash, bevor er preisgibt, dass es noch etwas Weiteres gab, was ihn sehr gereizt habe: "Ihre Kurven stören meine Schaltkreise. Wahrlich ein Gottesgeschenk."

Bereits bei "Are You The One – Reality Stars in Love" stellte die Bachelor in Paradise-Bekanntheit klar, absolut hingerissen von der 27-Jährigen zu sein. "Ich hab mich verknallt, ich könnte sie die ganze Zeit angucken", schwärmte Ozan. Er gab zu, nicht zu wissen, wie er mit seinen Gefühlen umgehen soll – da er durch diese sehr eingeschüchtert werde. "Ich mag Danas Stimme, ich mag Danas Augen, ich mag tatsächlich einfach Danas Nähe. [...] Bei ihr werde ich schwach", erläuterte er weiter.

RTL "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat Oguzhan Gencel

RTL "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin Dana Feist

