Comeback nach 15 Jahren: Oasis feiern tatsächlich Reunion

Darauf haben die Oasis-Fans sehnsüchtig gewartet – nachdem bereits viel gemunkelt wurde, kündigt die Popband aus Großbritannien bei Instagram jetzt tatsächlich ihr Comeback an: "Es ist so weit, es wird passieren!" Das bedeutet auch, dass Noel (57) und Liam Gallagher (51) wieder zusammen auf der Bühne stehen werden. In den vergangenen Jahren schien das beinahe undenkbar, denn die Brüder hatten sich heftig zerstritten. Nachdem ihre Auseinandersetzung bei einem Konzert in Paris 2009 eskaliert war, entschloss Noel sich, die Band zu verlassen. Eine Versöhnung schien in der Vergangenheit weit entfernt zu sein. Doch nun feiert Oasis sicher eine er größten Reunions der Musikgeschichte.

