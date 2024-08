Jax Taylor geht es nach Scheidung von Brittany nicht gut

Die Reality-TV-Stars Jax Taylor (45) und Brittany Cartwright (35) stehen offiziell vor dem Ende ihrer Ehe. Am Dienstag, den 27. August, hat Brittany nach fünf Jahren die Scheidung eingereicht. Wie OK! Magazine berichtet, soll ihr Ex darüber "mit gemischten Gefühlen" reagiert haben. Laut einer Quelle sei dem Schauspieler zwar bewusst, dass dieser Schritt die "richtige Entscheidung" sei, dennoch sei er aber auch "traurig darüber, dass die Dinge so geendet haben, wie sie endeten."

Das Paar, das gemeinsam in den Serien "Vanderpump Rules" und dem Spin-off "The Valley" auftrat, hatte sich bereits vor fast sechs Monaten getrennt, um eine Auszeit voneinander zu nehmen. Brittany hat zudem das alleinige Sorgerecht für ihr drei Jahre altes gemeinsames Kind Cruz beantragt. "Es war ein emotionaler Monat für Jax und er versucht, für seinen Sohn stark zu bleiben", fügt der Insider hinzu.

Jax und Brittany lernten sich im Umfeld der TV-Show "Vanderpump Rules" kennen und wurden schnell zu einem der bekanntesten Paare der Serie. Ihre Beziehung war von Anfang an turbulent, was sich auch in ihrem Spin-off "The Valley" widerspiegelte. Im Jahr 2020 begrüßten sie ihren Sohn Cruz. In den vergangenen Monaten nahmen die Differenzen zwischen den Berühmtheiten jedoch überhand. Vor wenigen Monaten machte die 35-Jährige in der Show "The Valley" dann Andeutungen, dass sie befürchte, beide seien nicht für die Ewigkeit bestimmt.

Anzeige Anzeige

Instagram / brittany Jax Taylor, Brittany Cartwright und ihr gemeinsamer Sohn Cruz

Anzeige Anzeige

Instagram / brittany Jax Taylor und Brittany Cartwright mit ihrem Sohn Cruz, 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr Jax' Gefühle bezüglich der Scheidung nachvollziehen? Ja. Ich kann verstehen, dass er nach der gemeinsamen Zeit verunsichert ist. Nee, ich dachte, dass er über den Schlussstrich erleichtert ist. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de