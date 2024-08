Marisa Tomei schwärmt von Co-Star Tom Hollands Beziehung

Tom Holland (28) und Zendaya (27) fanden einst am Spiderman-Set zueinander und sind nach wie vor total verliebt. Marisa Tomei (59), die in der Filmreihe die Tante von Toms Charakter Peter Parker spielt, saß sprichwörtlich in der ersten Reihe, als die Liebesgeschichte begann. "Ich denke, eine meiner liebsten Erinnerungen ist, Tom und Zendaya dabei zuzusehen, wie sie groß geworden sind und sich ineinander verliebt haben", schwärmt die Schauspielerin laut Us Weekly bei der Fan Expo Canada.

Marisa ist total begeistert von ihren jungen Co-Stars. "Sie tragen eine enorme Berühmtheit mit sich herum, riesige Macht, und sie schaffen es trotzdem, zeitgleich echte Menschen mit vielen Talenten zu sein", äußert sich die 59-Jährige weiter und fügt noch hingerissen hinzu: "Sie können wirklich alles. Sie singen, sie tanzen, sie schauspielern, sie machen Stunts, sie designen Mode. Ich meine, was tun sie nicht? Sie sind wirklich außergewöhnliche Personen."

Obwohl Tom und Zendaya bereits 2016 für die Marvel-Filme vor der Kamera gestanden und auf der großen Leinwand bereits ein Paar dargestellt hatten, machten sie ihre Beziehung erst fünf Jahre später publik. Eine bewusste Entscheidung, wie die Dune-Darstellerin in einem Interview mit Elle im vergangenen Jahre verriet: "Ich habe die Kontrolle zu entscheiden, was ich mit der Welt teilen möchte. Es geht darum, meinen Frieden zu wahren und die Dinge auch mal meine eigenen sein zu lassen."

Anzeige Anzeige

Getty Images Zendaya und Tom Holland, 2021

Anzeige Anzeige

Getty Images Zendaya Coleman, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Tom und Zendayas Beziehung? Ich bin ein großer Fan! Hm, etwas überbewertet... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de