Michael Jackson hätte heute seinen 66. Geburtstag gefeiert

Es ist ein besonderer Tag für die Musikwelt: Am 29. August 1958 erblickte Michael Jackson (✝50) das Licht der Welt – und wäre demnach heute 66 Jahre alt geworden. Der King of Pop begeisterte schon im frühen Kindesalter mit seinem musikalischen Talent, weswegen seine Familie 1964 die Band The Jackson 5 gründete. Gemeinsam mit seinen Brüdern Jackie (73), Tito (70), Jermaine (69) und Marlon (67) feierte er seine ersten Erfolge, bevor er 1971 seine Solo-Karriere startete. Mit seinem Album "Off the Wall" schaffte der "Thriller"-Interpret seinen weltweiten Durchbruch – und wuchs zu einem der erfolgreichsten Musiker der Geschichte heran. Im Juni 2009 kam die tragische Nachricht: Michael war im Alter von 50 Jahren an einem Herzstillstand infolge einer Überdosis des Narkosemittels Propofol gestorben.

Doch obgleich der Grammy-Gewinner nicht mehr unter uns ist – er bleibt für immer in den Herzen seiner Fans und seiner Familie. Das beweist unter anderem seine Schwester La Toya Jackson (68), die dem "Smooth Criminal"-Sänger auf Instagram zu seinem Ehrentag gratulierte. "Alles Gute zum himmlischen Geburtstag! Wir alle vermissen und lieben dich!", schrieb sie zu einem Videozusammenschnitt aus gemeinsamen Bildern mit Michael. Ebenso widmete ihm sein Bruder Jackie liebevolle Worte im Netz. "Alles Gute zum himmlischen Geburtstag für meinen kleinen Bruder. Ich werde dir immer den Rücken freihalten", betitelte er den Beitrag, der die beiden Männer in jungem Alter zeigt.

Der tragische Tod des berühmten Gesangstalents schockierte damals die ganze Welt. Und wie seine jüngere Schwester Janet Jackson (58) kürzlich zugab, sitzt der Verlust bei vielen auch immer noch tief. Die Sängerin befindet sich derzeit auf ihrer "Together Again"-Tour, auf der sie auch ihren Song "Scream" performt, den sie 1995 gemeinsam mit Michael herausbrachte. Im Interview mit BBC gestand sie, dass ihr Herz immer noch wehtut, wenn sie die Stimme ihres Bruders hört. "Es ist immer noch emotional, ihm jede Nacht zuzuhören, ihn zu sehen und sich zu erinnern", erklärte sie.

Anzeige Anzeige

Getty Images La Toya und Michael Jackson im August 2004

Anzeige Anzeige

KMazur / Gettyimages Michael und Janet Jackson

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hört ihr immer noch die Musik von Michael? Ja, natürlich. Seine Songs werden nie langweilig! Nein, ich war aber noch nie ein großer Fan seiner Lieder. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de