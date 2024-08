Michelle Monballijn suchte Aussprache mit Mike Cees' Neuer

Michelle Monballijn und Mike Cees führten nach ihrer Trennung einen wochenlangen Rosenkrieg. Mittlerweile haben die einstigen Sommerhaus-Teilnehmer ihr Kriegsbeil aber wieder begraben. Eventmanager Mike führt sogar schon eine neue Beziehung! Zu seiner Neuen, Delia Grösch, suchte Michelle das Gespräch und berichtet Promiflash beim AEDT-Sommerfest davon, wie die Aussprache abgelaufen sei: "Also das Gespräch zwischen mir und Delia war total friedlich, weil da für mich genügend Distanz war." Michelle habe mittlerweile voll und ganz mit ihrem Ex-Partner Mike abgeschlossen.

Dass Mike mittlerweile eine neue Frau an seiner Seite hat, scheint Michelle also nicht zu stören. Dennoch wünscht sie sich, nicht allzu viel von ihrem Ex-Partner und Delia mitzubekommen. "Wenn ich nicht ganz so viel von der Beziehung mitkriege, bin ich da völlig okay mit. [...] Ich lebe jetzt mein eigenes Leben und ich gönne ihnen einfach nur, dass er die Beziehung irgendwie hinbekommt", äußert sich Michelle im Promiflash-Interview diplomatisch.

Mike und Michelle führten jahrelang eine On-off-Beziehung, die im Oktober vergangenen Jahres endgültig ein Ende fand. Bevor die beiden Streithähne ihre Fehde beendeten, lieferten sie sich eine öffentliche Schlammschlacht im Netz. Erst Anfang dieses Monats gab Mike glücklich auf Instagram bekannt: "Rosenkrieg ist beendet! […] Nach Wochen der Eskalation zwischen Michelle und mir haben wir uns vor einiger Zeit persönlich, friedlich auf privater Ebene geeinigt, diesmal erfreulicherweise völlig unter Ausschluss der Öffentlichkeit."

Instagram / michellemonballijn Michelle Monballijn im Februar 2022

ActionPress Mike Cees und Michelle Monballijn, TV-Persönlichkeiten

