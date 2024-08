Flug gecancelt: Nächste Panne in Anne Wünsches Chaos-Urlaub

Anne Wünsches (33) Sommerurlaub entwickelt sich immer mehr zu einem Reinfall. Nachdem ihre Japan-Reise wegen Erdbebengefahr ins Wasser gefallen war, flog die Influencerin mit ihren Kindern und ihrem Partner Karim El Kammouchi (35) in die USA und danach auf die Bahamas. Am Tag der Rückreise passiert nun das nächste Unglück. "Heute geht es auf jeden Fall nicht nach Hause. Wir sind mit dem Taxi zum Flughafen gefahren und wurden dort direkt abgefangen – die Maschine ist kaputt. Somit wurde der Flug komplett gecancelt", berichtet sie ihren Fans in ihrer Instagram-Story. Das OnlyFans-Model weiß nun nicht, wie es weitergeht. Erst einmal übernachte die Familie in einem Hotel. Ob und wann sie am nächsten Tag fliegen können, sei noch unklar.

Der Berlin - Tag & Nacht-Berühmtheit fällt es schwer, ihre Liebsten in dieser Lage aufzumuntern. Zu einem Schnappschuss ihres tristen Hotelzimmers schreibt sie: "Die Stimmung ist bei allen gerade ein bisschen im Keller. Klar könnte es schlimmer sein. Aber wir haben uns echt auf zu Hause gefreut." Schon während des Urlaubs raubten die Kids Anne den letzten Nerv. Im Netz gab die TV-Bekanntheit zu, dass ihre Töchter Miley und Juna durchgängig stritten. Sohnemann Sávio habe seinerseits ständig versucht, aus dem Kinderwagen auszubrechen. "Also Urlaub ist das hier für mich gar nicht", stellte die erschöpfte Mama fest.

Einen Lichtblick gab es allerdings während Annes chaotischer Reise. Am 26. August feierte die YouTuberin ihren 33. Geburtstag. Den Tag verbrachte sie auf einer aufregenden Bootstour, bei der sie eine riesige Wasserschildkröte und badende Schweinchen zu Gesicht bekam. Danach schwärmte Anne auf Instagram: "Perfekter hätte mein Geburtstag nicht sein können."

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit Tochter Miley und Sohn Sávio, 2023

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihrer Familie, August 2024

