Mit Nacktfotos: Rettet sich Katie Price so aus den Schulden?

Katie Price (46) steckt derzeit in finanziellen Schwierigkeiten. Die Reality-TV-Bekanntheit hat ganze 3,7 Millionen Euro Schulden und deshalb ein Insolvenzverfahren am Hals. Das Model hat jedoch offenbar bereits einen Plan, wie es aus diesem Schlamassel herauskommen will. Die fünffache Mutter ergreift nun Maßnahmen: Auf ihrem OnlyFans-Account zieht sie jetzt komplett blank und veröffentlicht splitterfasernackte Fotos von sich, die sie beim Sonnenbaden zeigen. "Völlig nackt auf der Sonnenbank. Ich will ja keine Bräunungsstreifen bekommen", schreibt sie zu den Schnappschüssen, die sie für umgerechnet 29 Euro pro Stück zum Verkauf anbietet.

Katies OnlyFans-Account ist mittlerweile zu einer ihrer Haupteinkommensquellen geworden. In ihrem Podcast "The Katie Price Show" plauderte sie im vergangenen Jahr aus dem Nähkästchen. Nachdem Gerüchte aufgekommen waren, sie würde mit der Erotikplattform nur 170 Euro monatlich verdienen, stellte die 46-Jährige klar: "Glaubt ihr, dass jemand, der das seit 25 Jahren beruflich macht, nur 150 Pfund [170 Euro] verdienen kann? Vielleicht noch ein paar Nullen mehr, dann ist man schon viel näher dran." Nach ihren eigenen Angaben bewegt sich ihr Verdienst also im fünf- bis sechsstelligen Bereich.

Trotz ihrer prekären Finanzlage will Katie offenbar nicht auf Luxus verzichten. Im vergangenen Monat genehmigte sich die Unternehmerin eine Erholungspause: Gemeinsam mit ihrem Sohn Harvey (22) reiste sie in die Türkei und urlaubte dort in einem luxuriösen Hotel. Katie besuchte Istanbul jedoch nicht nur zum Vergnügen. In der Metropole unterzog sie sich ihrem sechsten Facelift – eine kostspielige Entscheidung. Denn Patienten zahlen für die operative Gesichtsstraffung bis zu 14.000 Euro.

Anzeige Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / officialmrharveyprice Harvey und Katie Price im Mai 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, Katie kann mit ihrem OnlyFans-Content ihren Schuldenberg bewältigen? Ich sehe da schwarz. 29 Euro pro Foto ist jetzt nicht sonderlich viel. Ja. Ich denke, dass sie eine gute Chance hat. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de