Wurden Marlen und Inci nach "Princess Charming" ein Paar?

Während ihrer Zeit bei Princess Charming konnten Inci und Marlen nicht das Herz von Prinzessin Lea Hoppenworth gewinnen. Allerdings knutschten die beiden Kandidatinnen in der Villa miteinander rum. Inci verrät nun in einer Instagram-Story, ob aus den Single-Damen nach der Show ein Pärchen wurde. "Marlen und ich haben uns ein bisschen abgestimmt und haben gesagt, dass wir zumindest eine Sache auf jeden Fall mit euch teilen wollen, und das ist der Fakt, dass wir nicht in einer Beziehung sind", erzählt die 27-Jährige. Aber sie teilt ihren Fans auch eine positive Nachricht mit: "Wir sind befreundet und wir verstehen uns auch richtig gut."

Inci verließ die "Princess Charming"-Villa schon in Folge sieben. Nachdem sie Lea den Kuss mit Marlen gestanden hatte, war jegliche Romantik zwischen der Princess und dem Lockenkopf verpufft. Aus diesem Grund entschied sich Inci in der Happy Hour, die Koffer zu packen. "Das fällt mir echt schwer. Aber bevor ich noch mehr Chaos stifte [...] habe ich beschlossen, heute die Kette abzugeben", beichtete sie der Blondine in einem privaten Moment.

Für Marlen war die Reise im Halbfinale vorbei. Nachdem sich Lea und die Rothaarige anfänglich gut verstanden hatten, war die Princess zuletzt enttäuscht von ihren Dates mit der Headhunterin. In der Entscheidungsnacht erklärte Lea: "Ich habe mir an dir ein bisschen die Zähne ausgebissen. Du bist mir in der Zeit ein Rätsel geblieben. Ich habe es versucht, aber zu deinem Kern konnte ich nicht vordringen." Marlen stand die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. "Es tut weh, dass ich anscheinend immer so Probleme habe, mich zu öffnen", offenbarte die 31-Jährige.

RTL Inci und Marlen, "Princess Charming"-Singles

RTL Lea und Marlen, Kandidatinnen von "Princess Charming" 2024

Seid ihr von Incis Mitteilung enttäuscht? Ja total. Ich hätte gedacht, dass aus den beiden was wird. Nee. Sie sind ja nicht zusammen aus der Show gegangen, von daher habe ich keine Beziehung erwartet.



