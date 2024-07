So süß schwärmt John Cena von seinem Eheleben mit Shay!

John Cena (47) könnte scheinbar nicht glücklicher sein. Seit fast vier Jahren ist die Wrestling-Legende mit seiner Frau Shay Shariatzadeh verheiratet. Im Gespräch mit WSJ. Magazine schwärmt er nun in den höchsten Tönen von seiner Ehe. Auf die Frage, was sein wertvollster Besitz sei, antwortet John: "Die Beziehung zu meiner Frau." Im weiteren Verlauf des Interviews verriet der Schauspieler auch, was der Schlüssel zu einer glücklichen Ehe und Beziehung sei. "Ehrlichkeit, Kommunikation, echte Liebe, Dankbarkeit und Verletzlichkeit haben uns enorm geholfen", erklärt er ehrlich.

John wusste schon früh, dass Shay die Frau fürs Leben ist. Nach rund einem Jahr Beziehung hatte er seiner Partnerin am Valentinstag im Jahr 2020 einen Heiratsantrag gemacht. "Es war wunderschön", schwärmte er in der The Howard Stern Show im Februar. "Ich hatte den Ring in meiner Tasche, weil ich Angst hatte, ihn zufällig […] zu verlieren, und ich [beschloss], sie genau jetzt zu fragen", plauderte der "Peacemaker"-Darsteller aus und fügte hinzu: "Also habe ich alle speziellen Pläne über den Haufen geworfen und einfach gesagt: 'Hey, es gibt keinen besseren Moment', weil es keinen gab – es war so schön, wir waren beide so offen und es passierte einfach genau dort."

Kennengelernt hatten sich die beiden in einer Bar in Vancouver, Kanada. Eigentlich hatte John die Location mit ein paar Freunden aufgesucht, um sich den Super Bowl anzusehen, doch stattdessen traf er die Frau fürs Leben. "Ich war nicht auf der Suche, aber verdammt, sie hat mich einfach gefunden", schwärmte er im Interview mit Howard Stern (70).

Getty Images Shay Shariatzadeh und John Cena, 2024

Getty Images Shay Shariatzadeh und John Cena, Ehepaar

