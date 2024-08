Kim Kardashian zeigt mit roter Haarpracht aktuellen Trend

Kim Kardashian (43) hat keine Angst vor einer optischen Veränderung – das stellte der Realitystar schon oft unter Beweis. Kein Wunder also, dass die Beauty auch die aktuelle Trendhaarfarbe an sich selbst ausprobiert. In ihrer Instagram-Story zeigt sich die Social-Media-Bekanntheit nun mit einer roten Haarpracht. "Strawberry Shortcake Vibe", vergleicht die 42-Jährige ihre neue Frisur mit einem Erdbeertörtchen. Fragt sich nur, ob die Friese ihre echten Haare oder doch nur eine Perücke sind? Schon im nächsten Clip sieht man Kim nämlich wieder mit ihrer gewohnten dunklen Mähne.

Ob gefärbt oder Kunsthaar – Kim kann die knallroten Haare auf jeden Fall tragen. Sie ist allerdings nicht der einzige Promi, der sich an den Rotschopf-Trend herantraut! Schon im vergangenen Jahr zeigte sich Megan Fox (38) als Vorreiterin: Der "Transformers"-Star tauschte seine langen schwarzen Haare gegen einen feuerroten Bob-Schnitt. Auch Kims Schwester Khloé Kardashian (40) traute sich schon an die Farbpalette heran – im Frühling dieses Jahres überraschte sie ihre Fans mit einer kupferroten Mähne.

Gut möglich, dass die Typveränderung des The Kardashians-Stars für ein Fotoshooting stattgefunden hat. Kim ist nämlich nicht nur Influencerin und Mutter, sondern auch eine erfolgreiche Unternehmerin. Für die Vermarktung ihrer Hautpflegeprodukte und auch ihrer Bekleidungsmarke steht die Ex-Frau von Kanye West (47) regelmäßig selbst als Model vor der Kamera. Das ist der Businessfrau anscheinend aber nicht genug – nun möchte sie auch in der Schauspielerei Fuß fassen: In der neuen Staffel von der TV-Show American Horror Story konnte die Reality-TV-Bekanntheit sogar schon ihre erste große Rolle ergattern.

Getty Images Megan Fox im November 2023

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian am Set von "American Horror Story"

