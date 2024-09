Amy Dowden plant emotionalen Bühnenauftritt nach Krebskampf

Amy Dowden (34) kehrt nach einer erfolgreichen Brustkrebsbehandlung triumphal zu Strictly Come Dancing zurück. Im Mai 2023, kurz nach ihrer Hochzeitsreise, erhielt die Tänzerin die Diagnose Brustkrebs im Stadium drei und musste sich daraufhin von der Show zurückziehen. Nun darf sie endlich wieder zu dem britischen Pendant von Let's Dance zurückkehren! Während der Auftaktshow im September wird sie zusammen mit ihren Kollegen der professionellen Tänzerriege in einem "ermutigenden" Gruppentanz auftreten. "Ich bin so dankbar, dass ich diese Gelegenheit bekomme, besonders weil es ein ganz besonderes Jahr für diese legendäre Show ist", meint Amy schon vorab freudestrahlend gegenüber Daily Mail.

Die inspirierende Tanznummer wird zu einem Medley von Songs aufgeführt, darunter "Training Season" von Dua Lipa (29) sowie "Busy Earnin'", "Keep Moving" und "Candle Flame" von Jungle und Eric the Architect. Amy widmet den Tanz ihren "Pink Sisters", die sie während ihres Kampfes gegen den Krebs unterstützt haben, sowie allen, die derzeit gegen Krebs kämpfen. Die Rückkehr von Amy wird von den Fans und dem Produktionsteam mit großer Begeisterung erwartet. Ein Produzent meint schon: "Wir sind alle unglaublich glücklich, dass Amy wieder im Strictly-Ballroom ist."

Abseits der Krebserkrankung hat Amy eine erschütternde und gleichzeitig inspirierende Geschichte durchlebt. Sie musste sich schon einer Mastektomie, einer Chemotherapie und einer Fruchtbarkeitsbehandlung unterziehen. Außerdem wäre sie beinahe an einer Sepsis gestorben. Amy, die 2017 zur Show kam, hatte während ihrer Karriere bei "Strictly Come Dancing" viele Höhen und Tiefen, aber trotz der Herausforderungen bleibt sie optimistisch. Auf Instagram teilte sie kürzlich ihre Freude über die Rückkehr: "Mein Herz ist so glücklich. Ich kann es kaum erwarten, wieder das zu tun, was ich am meisten liebe – tanzen!"

