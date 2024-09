Tallulah Willis schwärmt vom Zusammenhalt in ihrer Familie

Bruce Willis' (69) Demenzerkrankung stellte das Leben seiner gesamten Familie auf den Kopf. Im Interview mit E! News berichtet seine Tochter Tallulah Willis (30), wie sich die Dynamik zwischen den Familienmitgliedern seit der Diagnose des "Pulp Fiction"-Stars verändert hat. "So etwas durchzumachen, ist für jeden hart", betont Tallulah und fügt hinzu: "Aber es hat eben auch noch mehr Liebe in unserer Familie hervorgebracht."

Vor allem bei ihren gegenseitigen Besuchen könne Tallulah die starke Verbundenheit spüren. "Es steckt so viel Liebe in unserer Familie. Es ist eine Liebe, die sehr wohltuend und äußerst stark ist", schwärmt die 30-Jährige weiter. Außerdem erklärt Tallulah, dass die Art und Weise ihrer familiären Unterstützung äußerst stabil und völlig losgelöst von äußeren Einflüssen sei. "Ich weiß, dass er [Bruce] weiß, wie sehr ich ihn liebe. Ich weiß, wie sehr er mich liebt, ich weiß, wie sehr er uns alle liebt", unterstreicht Tallulah den offenen Umgang mit Gefühlen in ihrer Familie.

Seit der Bekanntgabe seiner Diagnose Anfang vergangenen Jahres hat sich Bruce weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Hin und wieder teilen seine Verwandten den einen oder anderen Schnappschuss mit dem "Stirb langsam"-Star und geben kleine Gesundheitsupdates. So verriet Tallulah im Interview mit People, dass sich der Zustand ihres berühmten Papas in der letzten Zeit nicht verändert habe, was ein gutes Zeichen sei. "Aber was auch immer es für ein Tag ist, ob gut oder schlecht, meine Familie lässt sich ganz darauf ein", fügte die gebürtige Kalifornierin hinzu.

Instagram / demimoore Bruce Willis und seine Liebsten im März 2023

Instagram / buuski Bruce Willis und Tochter Tallulah Willis

