Brooke Shields Tochter erfuhr durch Doku von ihrem Trauma

Brooke Shields (59) und ihre Tochter Grier sprechen darüber, wie Grier von dem sexuellen Missbrauch erfuhr, den Brooke mit Anfang 20 erlitten hatte – und wie schwer dieser Moment für beide war. In einem Interview mit People erklärt die Schauspielerin, Grier erfuhr erst durch die Dokumentation "Pretty Baby" von dem Übergriff, was sie völlig unerwartet traf. "Ich erfuhr diese Dinge zur gleichen Zeit wie alle anderen und mich nahm es einfach viel tiefer und persönlicher mit. Ich war schockiert", gesteht sie. Für Brooke war es ein schwieriger Moment als Mutter. "Ich hatte sie nicht darauf vorbereitet", gibt sie zu.

In der Dokumentation, die das außergewöhnliche Leben und die Karriere von Brooke beleuchtet, wurde der Missbrauch zum ersten Mal öffentlich thematisiert. Während ihre ältere Tochter Rowan bereits von dem Übergriff wusste, war die jüngere Grier völlig ahnungslos. Die "Die blaue Lagune"-Darstellerin erzählt, sie hätte gehofft, ihre Tochter würde die Doku als Untersuchung der Sexualisierung von Frauen in der Filmindustrie verstehen, nicht als Offenbarung eines persönlichen Traumas. "Es war ein Fehler von mir, anzunehmen, dass sie das einfach so verarbeiten könnte", gesteht sich Brooke ein. Grier konnte den Gedanken nicht ertragen, dass ihrer Mutter etwas derart Schreckliches angetan wurde und war aus diesem Grund nicht in der Lage, den Film bis zum Schluss anzuschauen. "Am Ende hat sie den glücklichen Teil verpasst", erklärt der Hollywood-Star.

Seit 23 Jahren ist Brooke bereits mit ihrem Ehemann, dem Comedy-Autoren Chris Henchy, verheiratet, mit dem sie sich die gemeinsamen Töchter Rowan und Grier teilt. Die 59-Jährige betont immer wieder, wie nah sich die Familie steht. Mittlerweile sind ihre beiden Mädels jedoch selbst erwachsen und werden langsam flügge. Die 20-jährige Rowan ist bereits von zu Hause ausgezogen und besucht das College, was Mama Brooke alles andere als leichtfällt. Im September wird auch Nesthäkchen Grier ihr Elternhaus verlassen, um zum neuen Semester aufs College zu gehen.

Instagram / brookeshields Brooke Shields, Rowan Henchy und Grier Henchy im September 2022

Instagram / brookeshields Brooke Shields und Chris Henchy, Ehepaar

