So geht Marco Cerullo mit der Trennung von Ex Christina um

Marco Cerullo (35) und Christina Grass (36) machten vor rund zwei Monaten öffentlich, dass sie in Zukunft getrennte Wege gehen. In einem Q&A auf Instagram geht der Influencer nun genauer auf das Beziehungsende ein und erklärt, wie er damit umgeht. "Ich mache sehr viel mit mir selber aus. Natürlich habe ich auch mit Freunden und Familie über die Trennung gesprochen, aber im Endeffekt muss ich ja selber damit klarkommen", betont der Ex Bachelorette-Boy. Dass er zuletzt viel unterwegs gewesen sei, habe ihm sehr dabei geholfen, sich abzulenken: "Ich war ja insgesamt fast vier Wochen unterwegs und habe da einfach schöne Dinge gemacht, die mir einfach gutgetan haben."

Auch auf den Grund für das Liebes-Aus geht die TV-Bekanntheit in der Fragerunde ein – wenn auch nur vage. "Ich möchte jetzt nicht so ins Detail gehen, aber am Ende der Beziehung hat es einfach nicht mehr für die nächsten Schritte gereicht", deutet Marco vielsagend an. Doch obwohl ihre Liebe offenbar keine Zukunft hat, wohnen der 35-Jährige und seine Verflossene noch zusammen in dem Haus, das sie erst im vergangenen Jahr gekauft und seitdem gemeinsam renoviert hatten. Für Marco ist das aber kein schönes Gefühl, wie er weiter erklärt: "Es ist eine absolute Katastrophe, noch in diesem Haus zu leben. Nur ist leider noch nicht geklärt, was mit dem Haus passiert."

Anfang Juli hatte Marco das Ende der Beziehung auf Instagram bekannt gegeben. "Viele haben mich jetzt schon angeschrieben und gefragt, was los ist. Ja, Christina und ich sind kein Paar mehr. Wir haben uns getrennt, vor sechs Wochen", bestätigte er sichtlich bedrückt in seiner Story. Kurz darauf meldete sich auch Christina und verriet, dass Marco sich von ihr getrennt habe. Dennoch litt der ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Kandidat laut eigener Aussage sehr unter der Trennung. "Ja, auch für mich ist diese Zeit gerade sehr schwierig. Ich habe mir mein Leben auch anders vorgestellt, aber leider sind Dinge dann auch anders als gedacht. Jeder geht anders mit Situationen um", stellte er in seiner Story klar.

Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo, Reality-TV-Star

RTL / Stefan Gregorowius Christina Grass und Marco Cerullo, Sommerhaus-Kandidaten 2022

