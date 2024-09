Etwa wegen Stefano? Tanja Makarić' gebrochenes Herz heilt

Tanja Makarić (27) hat wohl nicht mehr allzu sehr an der Trennung von Julian Claßen (31) zu knabbern. Die Influencerin und der YouTube-Star gaben nach fast zwei Jahren Beziehung im April dieses Jahres überraschend ihr Liebes-Aus bekannt. Im Zuge eines Q&A auf Instagram möchte ein Follower nun von der Beauty wissen, ob sie noch Liebeskummer habe und wie es ihrem Herzen inzwischen gehe. "Es ist am heilen, mein Herz. [...] Es heilt sehr gut", entgegnet Tanja darauf sichtlich gerührt.

Ob das wohl daran liegen könnte, dass Tanja mittlerweile einen neuen Mann an ihrer Seite hat? Es gibt zumindest Indizien, die dafür sprechen, dass die Influencerin und Stefano Zarrella ein Paar sein könnten. Erst vor einigen Wochen tauchten Turtelfotos von dem Hobbykoch und einer unbekannten Dame auf. Bei genauerer Betrachtung fiel dann auf, dass die neue Flamme an Stefanos Seite ziemlich viel Ähnlichkeit mit Tanja hat. Auch die User im Netz waren der Meinung, dass das keine so abwegige These sei. Bisher haben weder Tanja noch Stefano die Liebesgerüchte in irgendeiner Weise kommentiert.

Offen für eine neue Liebe in ihrem Leben wäre Tanja zumindest. Nur rund einen Monat nach der Trennung im Mai dieses Jahres zeigte sie sich zuversichtlich in ihrer Instagram-Story: "Ich glaube an Seelenverwandte, auf jeden Fall! Wenn irgendwann irgendwas zurückkommt, dann gehört es dir – und wenn nicht, dann sollte es nicht sein." Die 27-Jährige sei fest davon überzeugt, dass auch sie eines Tages die perfekte Lovestory erleben wird – eine wie in den "ultrakrassen Liebesfilmen", die sie so gerne anschaue.

Promiflash Stefano Zarrella und eine Unbekannte

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić im August 2024

