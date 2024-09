Kein Streit mehr? Lottie Moss gut gelaunt bei Familienfeier

Bei Familie Moss scheint alles wieder in Lot zu sein – oder? Nachdem Lottie Moss (26) ihrer Familie offenbart hatte, dass sie ihren Geldbeutel unter anderem mithilfe der Erotikplattform OnlyFans füllt, wandten sich ihre Familienmitglieder von ihr ab. Doch die Unstimmigkeiten wurden jetzt wohl geklärt. Für den 80. Geburtstag ihres Vaters Peter Edward Moss fand sich die Schwester von Kate Moss (50) kurzerhand wieder im trauten Heim ihrer Eltern ein und feierte den Ehrentag ihres Papas mit ihrer Mama und ihren Geschwistern. Gemeinsam posierten alle für zahlreiche Gruppenfotos, auf denen sie sich immer wieder freudestrahlend anlächelten. Nick Moss, der Bruder von Lottie und Kate, teilte die Schnappschüsse auf Instagram und schrieb dazu: "Herzlichen Glückwunsch zum 80. Geburtstag, Papa."

Offenbar hat Lotties Familie sich nun mit dem Gedanken daran, dass die 26-Jährige OnlyFans macht, abgefunden. Im vergangenen Monat berichtete sie in ihrem Podcast "Dream On with Lottie Moss" von den Reaktionen, die sie von Freunden und Familie wegen ihrer Entscheidung, als Erotikmodel durchzustarten, bekommen hat. "Ich hatte eine Vorahnung, dass die Leute in Großbritannien nicht so nachsichtig sein würden, aber es war nichts im Vergleich zu dem, was ich fühlte, als ich zurückkam", plauderte Lottie aus und machte im nächsten Atemzug ein trauriges Geständnis: "Meine Mutter hat wochenlang nicht mit mir gesprochen und meine Familie war ein bisschen in Aufruhr deswegen."

Lottie füllte in den vergangenen Jahren mehrfach die Schlagzeilen. Sei es wegen eines Aufenthalts in einer Entzugsklinik, nachdem sie mit Alkohol- und Drogenmissbrauch zu kämpfen hatte oder weil sie gemeinsam mit Titanic-Star Leonardo DiCaprio (49) gesichtet wurde. Auch mit ihrer Schwester Kate hatte die Britin wohl nie ein gutes Verhältnis und konnte dementsprechend auch von ihr nicht wirklich auf Unterstützung hoffen. "Ich und meine Schwester standen uns nie nahe. Es gibt einen großen Altersunterschied. Ich bin nicht damit aufgewachsen, dass meine Schwester uns Geld gegeben hat", verriet sie im Gespräch mit Fabulous.

Instagram / nickmoss100 Kate und Lottie Moss' Familie im September 2024

Getty Images Lottie Moss, Model

