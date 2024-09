Das macht Lucas Cordalis und Daniela in Ehe zu schaffen

Lucas Cordalis (57) und Daniela Katzenberger (37) sind seit 2016 glücklich verheiratet und teilen ihr Leben gerne mit der Öffentlichkeit. Als TV-Star und Partysänger haben die beiden Berühmtheiten alle Hände voll zu tun – das wird wohl auch schnell mal zur Zerreißprobe, wie der Sohn von Costa Cordalis (✝75) gegenüber Gala verriet: "In unsere Beziehung stecken wir viel Power rein, weil es nicht leicht ist, in der Öffentlichkeit zu stehen." Bei Lucas und Daniela komme es aufgrund ihrer verschiedenen Karrieren oftmals zu Terminüberschneidungen. "Wir geben uns sehr, sehr oft die Türklinke in die Hand: Wenn ich gerade wiederkomme, zieht Dani schon wieder los", erklärte der Musiker weiter. Ihr gegenseitiges Verständnis dafür sei ihr "Glücksgeheimnis".

Doch auch von außerhalb müssen die beiden Turteltauben einiges einstecken – immer wieder werden sie Opfer von Hass im Netz. Besonders auf Social Media wird Daniela oft angefeindet, was nicht spurlos an ihr vorbeigehe. "Es nagt schon an ihr, wenn sie das liest", berichtete Lucas und hat auch einen Ratschlag parat: "Ich glaube, man muss sich selber gut finden, darin liegt die Lösung dieses Problems, dann ist man auch relativ unantastbar."

Neben den Herausforderungen durch das Leben in der Öffentlichkeit und ihren vollen Terminkalendern fanden Lucas und Daniela jedoch auch einen gemeinsamen Weg, ihre Beziehung aufzupeppen. Vor wenigen Wochen verriet Daniela in einem Interview mit Bild, wie sehr ihr neues Fitnessprogramm ihrer Ehe zugutekommt. "Wir haben beide eine ganz andere Kondition, auch im Bett. Diese neue Ausdauer tut unserer Beziehung total gut", schwärmte die Kultblondine. Diese neue Dynamik habe das Paar wieder näher zusammengebracht: "Lucas und ich sind wieder wie 20. Das ist ein bisschen wie frisch verliebt, weil wieder mehr geht [...]. Jetzt bin ich die Kamasutra-Katze und nicht mehr die Kartoffelchips-Katze."

Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger

Lucas Cordalis mit seiner Frau Daniela Katzenberger

