Gordon Ramsays Tochter Matilda beginnt ihre Kochausbildung

Gordon Ramsay (57) ist stolzer Vater von sechs Kindern. Bisher konnte der britische Fernsehkoch aber noch keinen seiner Sprösslinge so richtig von seinem eigenen Beruf begeistern. Doch das soll sich jetzt ändern! Seine Tochter Matilda tritt nun in seine Fußstapfen und beginnt noch in diesem Jahr eine Ausbildung zur Köchin. Das verkündet die 22-Jährige jetzt stolz auf Instagram. "Ich gehe im September auf die Kochschule", schreibt sie stolz zu einem Foto, das sie in einer Kochuniform zeigt. Papa Gordon scheint seine Tochter bei dem neuen Lebensabschnitt tatkräftig zu unterstützen. Denn wie Tilly weiter verrät, half ihr der TV-Star beim Aussuchen ihrer "Uniform und des Equipments".

Dass Matilda ihre Ausbildung zur Köchin beginnt, wird zahlreiche Fans eher wenig überraschen. In zahlreichen TV-Shows, unter anderem "Gordon Ramsay's Home Cooking" oder "MasterChef Junior" stellte Matilda bereits ihre Leidenschaft fürs Kochen unter Beweis. Auch während ihrer Teilnahme an dem Fernsehcontest "Celebrity MasterChef Australia" im Jahr 2021 zeigte sie, dass sie ganz nach ihrem Vater kommt. In der Show kochte sich die damals 19-Jährige sogar bis ins Finale!

Tilly ist die einzige Tochter von Gordon, die sich fürs Kochen begeistern kann. Die älteste Tochter des TV-Stars und seiner Frau Tana (49) ist die 25-jährige Megan. Statt hinter dem Herd arbeitet sie für die Londoner Polizei. Auch die 23-jährigen Zwillinge Jack und Holly entschieden sich gegen den Kochlöffel. Jack ist ein Offizier und Holly ist als Model, Influencerin und Modedesignerin tätig. Bei Sohn Oscar (5) und ihrem jüngsten Sohn, dem neun Monate alten Jesse, wird erst die Zukunft zeigen, ob sie später in die Fußstapfen ihres Vaters treten werden.

Instagram / tillyramsay Matilda Ramsay, Tochter von Gordon Ramsay

Instagram / tanaramsay Gordon Ramsays Kinder

