Inszeniert? Sylvie Meis erntet Kritik für ihren Pizza-Post

Sylvie Meis (46) begeistert ihre Fans auf Social Media regelmäßig mit neuen Bildern und Videos aus ihrem Alltag. Der letzte Instagram-Beitrag der durchtrainierten Beauty scheint jedoch für weniger Begeisterung zu sorgen. Auf dem Schnappschuss posiert sie in einem knappen Sport-Outfit auf einer Bank und knabbert an einem kleinen Stück einer ganzen Pizza. "Nach einem mörderischen Training mit Pizza auftanken", kommentiert Sylvie. Dass das der Realität entspricht, kauft ein Großteil der Follower der Moderatorin jedoch nicht ab.

In der Kommentarspalte bringen die User zum Ausdruck, dass sie sich nicht vorstellen können, dass Sylvie die Pizza wirklich gegessen hat. "Das war eventuell ein Minibiss oder nur für die Kamera", "Glaube ich auch nicht, wären ja viel zu viele Kalorien", "Ja genau. Immer ist es das erste Stück, was 'angebissen' wird. Einmal fürs Foto und dann ciao, haha" und "Oh bitte, wen denkst du, kannst du hier verarschen?", wettern die Kritiker der 46-Jährigen. Sie sind wohl überzeugt, dass die Aufnahme nur inszeniert ist.

Dabei wirkt die Ex-Frau von Rafael van der Vaart (41) doch bezüglich ihrer Präsentation in den Medien immer recht ehrlich. Erst kürzlich sprach sie im Interview mit Bunte ganz gelassen über Beauty-OPs, die sie hinter sich hat – sie steht zu ihren Eingriffen! "Ich wollte nicht mehr lügen und nur auf einen gesunden Lifestyle mit Sport und Wasser verweisen. Natürlich zählen diese Dinge dazu, um die beste Version meiner selbst zu sein", erklärte Sylvie.

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis, Model und TV-Persönlichkeit

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis, Moderatorin

