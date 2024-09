Orlando Bloom und Katy Perry genießen Trip mit Tochter Daisy

Sie genießen Zeit als Familie: Katy Perry (39) und Orlando Bloom (47) gönnen sich einen Ausflug mit ihrer kleinen Tochter Daisy (4). Auf aktuellen Fotos spazieren sie in der Sonne über die Straßen von New York City. Dabei wird das Töchterchen der beiden abwechselnd von Papa oder Mama auf dem Rücken oder den Schultern getragen. Die Sängerin und der Schauspieler gehen es superlässig an: Katy trägt ein graues Ensemble und kombiniert dazu eine dunkelblaue Cap und graue Sneaker. Anstelle einer Handtasche hat sie sich eine coole schwarze Bauchtasche um die Hüften geschnallt.

Orlando zeigt sich ähnlich relaxt: Er trägt eine blaue Hose und ein weites T-Shirt in derselben Farbe. Auch auf seinem Kopf sitzt ein Hut. Daisy ist jedoch der Star der Show: Der Sprössling trägt ein niedliches Top mit Herzaufdruck und ein paar coole Jeans. Sie scheint ziemlich viel Spaß zu haben, denn sie hüpft und lacht, was das Zeug hält. Katy zeigte sich in der Vergangenheit immer sehr stolz und voller Zuneigung für ihre Tochter. Sie widmete der Kleinen sogar ein Lied auf ihrem neuen Album! Der Song "Lifetimes" sei von einer Konversation der beiden inspiriert, verriet sie gegenüber Us Weekly. "Ich sage ihr jeden Abend 'Ich liebe dich', bevor sie ins Bett geht, aber ich habe angefangen, ihr zu sagen 'Wirst du mich in jedem Leben [übersetzt: Lifetime] finden? Und sie sagt 'Ja'", erzählte sie damals.

Die Zeit mit der Familie ist für Katy wahrscheinlich eine willkommene Auszeit. Denn obwohl privat alles gut zu sein scheint, geht es karrieretechnisch für die Sängerin etwas holprig zu. Ihr sechstes Studioalbum erntet immer wieder Kritik von Katys Fans. Besonders, weil sie darauf mit dem viel diskutierten Produzenten Dr. Luke (50) zusammengearbeitet hatte. Ihm wurde 2014 von Musikerin Kesha (37) vorgeworfen, sie psychisch sowie physisch missbraucht zu haben. Im Podcast "Call Her Daddy" erklärte sie deswegen: "Die Wahrheit ist, dass ich diese Songs aus meiner Erfahrung heraus geschrieben habe und er war einfach einer der Leute, die dabei geholfen haben – einer der Autoren, einer der Produzenten. Aber das Album kommt von mir." Es reflektiere nicht die Ansichten des Produzenten, versicherte sie.

