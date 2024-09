Naomi Campbell glänzt ohne BH in transparentem Cocktailkleid

Naomi Campbell (54) zeigt, was sie hat – im wahrsten Sinne des Wortes. Am Mittwochabend besuchte das Model die Cocktailparty von Harper's Bazaar in New York. Anlässlich der Veranstaltung kleidete sie sich in einem eleganten schwarzen Kleid aus einer Mischung aus Satin und durchsichtigem Mesh-Stoff. Einen BH trug der frühere Victoria's Secret-Engel unter dem transparenten Oberteil nicht, wie auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, zu sehen ist. Dass im Blitzlicht der Kameras ihre Brüste zu sehen waren, schien Naomi gar nicht zu stören.

Vor wenigen Tagen war das Supermodel zu den Harlem's Fashion Row Show And Style Awards eingeladen. Bei der Veranstaltung zog sie aber weniger mit ihrem hübschen Look die Aufmerksamkeit auf sich als mit einem Disput, in den Anna Wintour (74) verwickelt war. Naomi sollte von der Vogue-Chefredakteurin einen Preis überreicht bekommen. Als das geschehen sollte, war die 54-Jährige aber noch nicht anwesend. "Ich bin eine sehr pünktliche Person und ich vergebe diesen Preis an eine Person, die das oft nicht ist", wetterte Anna, wie ein X-Clip zeigt. Letztendlich musste Naomis Assistentin den Award entgegennehmen. Die Vorwürfe der Redakteurin ließ sich Naomi aber nicht einfach gefallen. Wie sich später herausstellte, war die Journalistin aber selbst Schuld an der Verspätung der Laufstegschönheit, weil sie den Termin kurzfristig vorverlegt hatte.

Abgesehen von dem kleinen Seitenhieb scheint es bei Naomi aktuell aber ziemlich gut zu laufen – auch was ihr Liebesleben betrifft. Zuletzt wurde sie beim Turteln auf Ibiza gesehen. Der Mann an ihrer Seite war kein Geringerer als der deutsche Star-DJ Rampa. Wie ein Insider im Interview mit The Sun verriet, soll die Romanze sogar etwas ernster sein. "Sie ist überall hingeflogen, unter anderem nach Istanbul, Ibiza und Mykonos, um bei [Rampa] zu sein. Naomi würde nicht so lange von zu Hause fernbleiben für einen Mann, der sie nicht wirklich interessiert", plauderte die Quelle aus.

Getty Images Anna Wintour, Journalistin

Instagram / rampa_keinemusik DJ Rampa, April 2024

