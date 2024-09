Dschungel oder Promi BB: Würde Annemarie Eilfeld mitmachen?

Mit ihrer Teilnahme bei Deutschland sucht den Superstar wagte Annemarie Eilfeld (34) 2009 den Schritt in die Fernsehwelt. Mit ihrem Einzug bei Das Sommerhaus der Stars durfte sie auch bereits die Luft des Trash-TV schnuppern. Kann sich die Sängerin eine Teilnahme an weiteren Realityshows vorstellen? Tatsächlich sei die Überlegung immer wieder groß, verrät Annemarie im Interview mit Promiflash, aber richtig sicher sei sie sich nicht. "Promi Big Brother ist ein Format, das ich total geil finde. Da überlege ich mir aber auch jedes Jahr: 'Ach, willst du es machen?'", erklärt die Blondine, fügt jedoch hinzu, dass sie darauf letztendlich dann doch "eher weniger" Lust habe.

Ähnlich sehe es mit Let's Dance aus. In diesem Fall habe sie aber auch großen Respekt vor dem Druck, der auf sie zukommen würde. Großes Interesse hingegen habe das Gesangstalent an Forsthaus Rampensau und Die Verräter – Vertraue Niemandem!. Außerdem war sie für eine Staffel von Das große Promi-Büßen im Gespräch, was sie letztendlich jedoch wegen der Angst vor einem erneuten Shitstorm absagte. "Ich habe immer kurz vorher den Absprung gemacht, weil ich immer Angst hatte, dass das wieder wie im Sommerhaus wird und ich da wieder angefeindet werde. Ich habe da wirklich richtig Respekt und richtig Angst vor gehabt", gibt die TV-Bekanntheit gegenüber Promiflash zu.

Bei einem Format ist sich Annemarie aber ganz sicher, dass sie daran auf keinen Fall teilnehmen möchte: "Das Dschungelcamp fällt für mich komplett raus. Mit keiner Faser meines Körpers habe ich den Ansporn, da irgendwie jemals aufzutauchen", erklärt sie. Diese Einstellung sei vor allem auf etliche Phobien zurückzuführen und darauf, dass sie "so pingelig" sei und Angst habe. "[Ich] hab ja schon im Sommerhaus die ersten drei Tage nichts gegessen, weil [ich mich] so geekelt habe. Wie soll denn das im Dschungel werden...", stellt die Musikerin klar.

Getty Images Annemarie Eilfeld, Sängerin

Instagram / annemarie_eilfeld Annemarie Eilfeld, Musikerin

