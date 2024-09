Tier-Spitzname: Anna Wintours Enkel nannten sie nicht Oma

Anna Wintour (74), die Chefredakteurin der Vogue, hat den ungewöhnlichen Spitznamen enthüllt, den ihre Enkelkinder ihr früher gaben. In einer Episode des Podcasts "Origins with Cush Jumbo" sprach Anna über ihre drei Enkelkinder Oliver, Ella und Caroline, die aus den Ehen ihrer Kinder Charles Shaffer und Bee Carrozzini (37) stammen. Die Modeikone verriet, dass ihre Enkel sie früher nicht einfach mit "Oma" ansprachen, sondern früher sogar einen besonderen, wenn auch ungewöhnlichen Spitznamen für sie hatten: "Hund".

Anna erklärte: "Ich bin die Dame mit den Hunden, und das haben die Kinder wohl so wahrgenommen." Sie sprach auch darüber, dass ihre Enkelkinder nicht wirklich wissen, was sie beruflich macht. "Wir reden nicht über Arbeit. Wir spielen Tennis und unterhalten uns über die Hunde", führte sie aus. In einem früheren "73 Questions"-Interview mit Vogue hatte die Mode-Ikone bereits preisgegeben, dass ihre Enkelkinder sie aktuell einfach "Anna" nennen und nicht "Großmutter" oder einen ähnlichen Titel verwenden.

Abseits des Glamours ihrer Karriere gab Anna auch persönliche Einblicke in ihre frühen beruflichen Jahre. Im Gespräch mit Cush Jumbo gestand sie, dass sie eine "schreckliche Assistentin" war und die grundlegenden Fähigkeiten wie Tippen oder das Annähen von Knöpfen nicht beherrschte. "Ich war schrecklich und wurde von Harper's Bazaar gefeuert, bevor ich bei New York Magazine landete", teilte sie mit.

Getty Images Anna Wintour im April 2023 in New York

Getty Images Anna Wintour, Vogue-Chefin

