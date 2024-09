Freunde sicher: Travis und Taylor Swift werden sich verloben

Taylor Swift (34) und Travis Kelce (34) schweben seit geraumer Zeit zusammen auf Wolke sieben. Die erfolgreiche Sängerin und der Kansas-City-Chiefs-Star seien wohl sogar bald dazu bereit, den nächsten Schritt in ihrer Beziehung zu gehen. Der engste Kreis der zwei Turteltauben ist bereits davon überzeugt, dass bald die Hochzeitsglocken läuten werden. So plauderte kürzlich eine Quelle gegenüber Us Weekly aus: "Ihre Freunde hoffen, dass eine Verlobung in der Zukunft eine sichere Sache ist."

Die Musikerin macht derzeit bis zum 18. Oktober eine Pause von ihrer "The Eras"-Tour. Diese Auszeit nutzt sie der Quelle nach vor allem, um wieder mehr Zeit mit Travis zu verbringen: "Sie konzentriert sich wirklich darauf, in den nächsten paar Monaten, die sie freihat, wieder zur Normalität zurückzukehren, nachdem sie eine verrückte Reise mit der Tournee hinter sich hat." Sie sei dem Insider zufolge angeblich noch unentschlossen, wie es genau nach dem Ende der Tour für sie weitergehen wird: "Sie versucht sicherzustellen, dass sie zuerst eine Auszeit hat und hat noch keine endgültigen Entscheidungen getroffen."

Seit Längerem kursieren bereits die hartnäckigen Gerüchte, dass Travis angeblich schon den perfekten Verlobungsring für seine Angebetete gefunden habe. Ein Insider verriet vor wenigen Wochen gegenüber The US Sun, dass der Sportler die vergangenen Monate damit verbrachte, auf der ganzen Welt nach einem geeigneten Schmuckstück für seine Liebste zu schauen – mit Erfolg! Die Quelle enthüllte: "Er hat endlich den Ring gefunden, von dem er sicher ist, dass sie ihn lieben wird."

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift im Februar 2024

Instagram / patty_cuts Travis Kelce und Taylor Swift, Dezember 2023

