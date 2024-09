Heldenrolle: Würde Jenna Ortega gern James Bond spielen?

Jenna Ortega (21) hat kürzlich in einem Interview mit MTV klargemacht, dass sie wenig Interesse daran hat, in die Fußstapfen von James Bond zu treten – jedenfalls nicht in einer Version mit Geschlechtertausch. Während des Gesprächs betonte die Schauspielerin, dass sie es sehr schätze, dass es heutzutage mehr weibliche Hauptrollen gibt. Es sei aber wichtig, dass Frauen ihre eigenen einzigartigen Charaktere bekommen.

Jenna erklärte weiter, dass sie es nicht möge, wenn es sich um eine Art Spin-off handelt: "Ich möchte keine 'Jamie Bond' sehen. Ich möchte einfach ein weiteres Badass-Weibchen sehen." James-Bond-Produzentin Barbara Broccoli unterstrich 2021 in einem Interview mit The Hollywood Reporter, dass James Bond immer eine Männerrolle bleiben wird, da sie es wichtig finde, originelle Charaktere für Frauen zu schaffen, anstatt Männern zugedachte Rollen einfach zu tauschen.

Jenna, die derzeit für ihre Rolle als Astrid Deetz im "Beetlejuice"-Sequel in aller Munde ist, hat aber auch sonst alle Hände voll zu tun. Ihre Serie Wednesday auf Netflix läuft besser als gedacht, obwohl sie anfangs Bedenken hatte. Im vergangenen Jahr erzählte sie in einem Variety-Interview, dass sie viel TV gemacht und lieber Filme drehen wollte. Sie sorgte sich, dass ihr eine weitere Serie Chancen auf Filmrollen verbaut. Aber sie ließ sich überzeugen und wird auch in der zweiten Staffel von "Wednesday" wieder dabei sein, die voraussichtlich 2025 startet. Was auch immer sie als Nächstes anpackt – ihre klare Haltung und ihr Engagement für authentische weibliche Rollen wird sie wohl nicht so schnell aufgeben.

Getty Images Jenna Ortega im April 2023

Getty Images Cast von "Beetlejuice Beetlejuice" im August 2024

