John Legend verliert Beliebtheitsrennen bei seinen Kindern

John Legend (45) und seine Herzdame Chrissy Teigen (38) haben gemeinsam vier Kinder: die zwei Töchter, Luna (8) und Esti (1), und zwei Söhne, Miles (6) und Wren (1). Immer wieder zeigt der Musiker, wie sehr ihm seine Kinder am Herzen liegen – und doch sollen seine Kinder die Mama bevorzugen. Das behauptet er nun zumindest gegenüber People. "Ich glaube, Chrissy ist jedermanns Favorit. Ich habe nur Esti auf meiner Seite, denke ich", scherzt der "Minefields"-Interpret. Der Sprössling sei jetzt in einem Alter, wo sie es wirklich mitbekommt, wenn John für einige Tage am Stück arbeiten ist. "Weil ich öfter weg bin, ist sie mir mehr zugetan", fügt er erklärend hinzu.

Tatsächlich soll sie ihm dann nicht mehr von der Seite weichen. "Immer, wenn ich nach Hause komme, ist sie super anhänglich und will nur mein Bein umarmen und sicherstellen, dass ich sie nicht verlasse", meint John weiter. Allerdings müssen sich auch die kleine Esti und ihre Geschwister an Grenzen gewöhnen. Deswegen habe John angefangen, die Tür zu seinem und Chrissys Schlafzimmer abzuschließen. "Ihr großes Ding ist, dass sie an unsere Tür klopfen und bei uns schlafen wollen. Ich habe gesagt: 'Ihr kommt nicht jedes Mal in unser Bett, wenn ihr einen kleinen Albtraum habt. Geht zurück ins Bett.'", erklärt er im Interview weiter.

Erst vor einer Woche teilte John besonders süße Neuigkeiten auf seinem Instagram-Kanal: Schon seit langem trug er die Namen seiner ältesten Kinder als minimalistische Tattoos auf der Haut. Jetzt zieren auch die Namen seiner Jüngsten seine Haut! Auf dem rechten Arm steht jetzt "chrissylunamiles" und auf dem linken "chrissyestiywren". Das kam bei seinen Fans richtig gut an. "Ich finde es toll, dass du Chrissy bei beiden dabei hast – du konntest die Kleinen wohl nicht allein lassen", freuten sich die Fans damals.

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend mit ihren Kindern in Paris

Instagram / johnlegend John Legend, Sänger

