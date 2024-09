Lana Del Reys neuer Freund "hatte keine Ahnung", wer sie ist

Erst vor wenigen Tagen wurde es öffentlich gemacht: Lana Del Rey (39) ist angeblich wieder vergeben. Die Sängerin soll ihr Herz an Jeremy Dufrene verloren haben – einen waschechten Krokodiljäger. Wie ein Insider jetzt gegenüber Daily Mail verrät, sollen die beiden sich auch schon einige Jahre kennen. "Lana hat Jeremy das erste Mal 2019 getroffen und sie sind seitdem in Kontakt geblieben", erklärt die Quelle und fügt hinzu: "Er hatte keine Ahnung, wer sie war, was für sie erfrischend war, und sie erklärte es nicht sofort."

Das erste Treffen soll außerdem voller Adrenalin gewesen sein, denn Jeremy leitet Bootstouren durch die Sümpfe von Louisiana, um die wilden Tiere dort zu beobachten. "Sie wollte unbedingt so eine Tour machen, aber sie hätte nie erwartet, sich in den Tourführer zu verlieben", gibt der Informant weiter preis. Dennoch soll es bis Mai dieses Jahres gedauert haben, bis die beiden zueinander gefunden haben. "Er erkannte seine große Chance und bat sie um ein Date, und seitdem sind sie zusammen. Sie liebt ältere Männer", meint der Insider. Lanas Freunde sollen sich anfänglich ziemlich große Sorgen gemacht haben, Jeremy würde sie nur benutzen. Doch sie fanden heraus, dass das Leben als Krokodiljäger ziemlich lukrativ ist und er Lanas Geld gar nicht braucht.

Dass Jeremy nicht im Rampenlicht steht und schon drei Kinder hat, sieht Lana als Vorteil an. "Er ist sehr, sehr pflegeleicht. Er gibt ihr, was sie in einem Mann sucht und ist romantisch", erklärt die Quelle zuletzt. Deshalb hat die "Summertime Sadness"-Sängerin wahrscheinlich auch nichts dagegen, sich mit ihrem neuen Lover in der Öffentlichkeit zu zeigen. Gerade erst waren sie gemeinsam bei der prominenten Hochzeit von Topmodel Karen Elson (45) eingeladen gewesen und verließen sichtlich glücklich danach die Hochzeitslocation.

Backgrid Lana Del Rey und Begleitung, Hochzeit von Karen Elson 2024

ActionPress Lana Del Rey mit Jeremy Dufrene, Krokodiljäger

