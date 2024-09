Streitthema OnlyFans: Versöhnt sich Lottie Moss mit Familie?

Am Wochenende trafen sich Kate Moss (50) und ihre Halbschwester Lottie Moss (26) zu einem familiären Wiedersehen, um den 80. Geburtstag ihres Vaters Peter zu feiern. Das letzte Treffen der beiden Models wurde durch einen Familienstreit überschattet, der entstand, nachdem Lottie 2021 begann, auf der Plattform OnlyFans freizügige Inhalte zu veröffentlichen. Die Geburtstagsfeier fand laut Daily Mail in einem Pub in Fletching, East Sussex, statt und auch Kates Tochter Lila Grace (21) und ihr Bruder Nick Moss mit seiner Freundin Tracy Pooley waren mit von der Partie.

Nur wenige Tage zuvor hatte Lottie in ihrem Podcast "Dream On With Lottie Moss" über ihre Entfremdung von der Familie gesprochen, die durch ihre Entscheidung, nach Los Angeles zu ziehen und auf OnlyFans aktiv zu sein, noch verstärkt wurde. Lottie erzählte, dass sie eine schwierige Zeit durchmachte, als ihre Freunde und Familie nach ihrer Rückkehr nach London sehr kühl reagierten. Besonders schwer traf sie die Ablehnung ihrer Mutter Inger, die wochenlang nicht mit ihr sprach. Trotz der Spannungen scheint das Geburtstagsessen ein guter Schritt in Richtung Versöhnung gewesen zu sein.

Lottie, die seit ihrem 16. Lebensjahr modelt, hat oft über den Druck gesprochen, im Schatten ihrer berühmten Halbschwester Kate zu stehen. Sie fand die Modebranche toxisch und merkte öffentlich an, dass ihre psychische Gesundheit unter der ständigen Beobachtung gelitten hat. Trotz des Familienrückhalts fühlte sie sich oft missverstanden und nicht ausreichend unterstützt. Auf OnlyFans aktiv zu sein, bringt ihr nach eigenen Angaben mehr Zufriedenheit als es ihre Aufträge für Marken wie Calvin Klein taten., Sie betont, dass sie in Los Angeles, anders als in Großbritannien, mehr Akzeptanz für ihren Lebensstil bekommt.

Collage: Lottie und Kate Moss

Lottie Moss posiert

