Taylor Swift teilt süßen Moment mit Travis Kelces Mutter

Taylor Swift (34) sorgte erneut für Schlagzeilen, als sie bei Travis Kelces (34) erstem NFL-Spiel der Saison auftauchte. Die Sängerin wurde an der Seite von Travis' Mutter Donna Kelce und seinem Vater Ed gesehen, wie sie allesamt die Kansas City Chiefs anfeuerten. Dabei ist ein ziemlich süßer Moment zwischen der Sängerin und der Mutter ihres Freundes entstanden: Taylor und Donna hielten nämlich ziemlich vertraut Händchen und unterhielten sich angeregt. Auch mit Travis' Vater hatte die 34-Jährige den einen oder anderen familiären Moment.

Doch nicht nur mit den Eltern ihres Liebsten sorgte Taytay für Aufsehen – auch ihr Look zog die einen oder anderen Blicke auf sich. So kombinierte die "Who's Afraid of Little Old Me"-Interpretin ein Jeans-Set zu burgunderfarbenen Overknee-Stiefeln und einer schwarzen Tasche. Ihr Outfit rundete sie mit ihren bereits bekannten roten Lippen und einer Statement-Kette ab. Wollte sie damit allen zeigen, dass sie auf die brodelnde Gerüchteküche um eine mögliche Trennung von Travis pfeift? Denn erst vor wenigen Tagen ist ein Fake-Vertrag aufgetaucht, der ein Ablaufdatum für die Liebe der beiden vorgesehen hatte.

Doch davon lassen sich Tayvis, wie Fans das Paar mittlerweile nennen, nicht unterkriegen. Nach ihrer langen "The Eras"-Tour hat die Musikerin nämlich jetzt bis zum 18. Oktober frei und will diese Freizeit vor allem mit ihrem Liebsten verbringen. "Sie konzentriert sich wirklich darauf, in den nächsten paar Monaten, die sie freihat, wieder zur Normalität zurückzukehren, nachdem sie eine verrückte Reise mit der Tournee hinter sich hat", erklärte kürzlich ein Insider gegenüber Us Weekly. Sie wolle sich vor allem voll und ganz auf Travis konzentrieren und ihn bei seinen Spielen unterstützen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift im September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Überrascht es euch, dass die beiden sich so gut verstehen? Ja! Am Anfang dachte ich, Donna mag Taylor nicht so. Nein, mir war das von Anfang an klar, dass sich die beiden gut leiden können. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de