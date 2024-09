Zu früh? Prinzessin Gabriella von Monaco trägt Absatzschuhe

Mit dieser Schuhwahl sorgte Prinzessin Gabriella von Monaco (9) sicherlich für Aufsehen. Die Tochter von Fürst Albert (66) und Fürstin Charlène (46) begleitete ihre Eltern zur Vereidigung des neuen Staatsministers im monegassischen Fürstenpalast. Gekleidet war die Mini-Royal gewohnt elegant in ein niedliches dunkelblaues Kleid, das sie mit einem hübschen Haarreif ein wenig aufpeppte. Doch alle Augen dürften auf ihre Schuhe gerichtet sein. Wie auf den Bildern, die der Palast bei Instagram teilte, zu sehen ist, haben ihre weißen Ballerinas einen kleinen Absatz. Sicherlich kein Vergleich zu den Pumps von Mama Charlène, aber für manche vielleicht auch ein bisschen zu viel für eine Neunjährige.

Allerdings trägt Gabriella nicht das erste Mal Mini-Absätze. Auch als die Familie für einen Besuch im Miniatur Wunderland extra nach Hamburg reiste, präsentierte das Mädchen sich in Stiefeln mit kleinem Absatz. Ein Hindernis scheinen die aber nicht zu sein. Immerhin bekommt sie Stilbewusstsein von ihrer Mama vorgelebt. Charlène zeigt sich bei fast jedem Auftritt top gestylt – und hin und wieder beweist sie auch Mut zu Farben und Mustern. Erst vor wenigen Tagen besuchte die 46-Jährige zusammen mit ihrem Mann die gemeinnützige Aktion The Crossing: Calvi – Monaco. Während die Teilnehmer mit Wasserfahrrädern von Calvi nach Monaco radelten, beobachtete die Fürstin das Spektakel in einem eleganten, aber buntgemusterten Jumpsuit.

Gabriella und ihr Zwillingsbruder Jacques (9) führen an der Seite ihrer Eltern ein echt aufregendes Leben – bei fast jedem Event sind sie mit dabei und erfreuen die Royal-Fans mit ihrer Professionalität. Da darf es zwischendurch auch mal ein bisschen Spaß geben. Anfang September ging es zusammen mit Papa Albert in den Europa-Park in Rust. Dort durfte das Trio sich in den Achterbahnen richtig austoben. Aber nicht nur die Kinder hatten dort richtig Spaß. Auch Albert soll den Besuch laut Gala als "einmalig" bezeichnet haben. "Meine Kinder und ich sind große Europa-Park-Fans geworden", freute sich das monegassische Staatsoberhaupt.

Anzeige Anzeige

Eric Mathon / Fürstlicher Palast Fürstin Charlène und ihre Kinder, Jacques und Gabriella

Anzeige Anzeige

Eric Mathon / Palais princier Fürstin Charlène, Fürst Albert und ihre Kinder im Juli 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr davon, dass Gabriella mit neun Jahren Absätze trägt? Furchtbar, sie ist viel zu jung. Nicht schlimm, die Absätze sind ja nicht hoch. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de