Boris Beckers Mama Elvira kann doch zu der Hochzeit kommen

Boris Becker (56) und seine Verlobte Lilian de Carvalho Monteiro werden im September den Bund fürs Leben schließen. Die Gästeliste für die Hochzeit des ehemaligen Tennisstars und der Politikerberaterin ist bereits weitestgehend bekannt. Doch bis zuletzt gab es Unsicherheiten bezüglich des Erscheinens einer ganz besonderen Person: Boris' Mutter Elvira. Die Seniorin hat mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und äußerte im August Bedenken hinsichtlich der langen Reise zur Feier. Nun steht jedoch fest: Elvira wird zu Boris' und Lilians Traumhochzeit in Italien anreisen. Gemeinsam mit ihrer Tochter Sabine und deren zwei Kindern soll sie laut den Informationen von Bild an den Feierlichkeiten teilnehmen.

Noch vor wenigen Wochen hörte es sich nicht so an, als könne Elvira ihren Sohnemann an seinem besonderen Tag unterstützen. "Ich komme gesundheitlich nicht zurecht, meine Beine machen es nicht mehr mit. Das ist ja eine lange Reise. Wenn mich meine Tochter begleitet, würde ich mir das überlegen", erklärte sie im Gespräch mit dem Blatt. Doch nicht alle Familienmitglieder haben eine Einladung erhalten: Boris' Tochter Anna Ermakova (24) wird nicht an der Hochzeit ihres Vaters teilnehmen. Von der Trauung erfuhr die Let's Dance-Bekanntheit aus den Medien.

Auch Ex-Frau Lilly Becker (48) schoss in den vergangenen Wochen scharf gegen den Wimbledon-Sieger. Grund hierfür: Der gemeinsame Sohn Amadeus Becker (14) soll ebenfalls keine Einladung erhalten haben. Gegenüber Bild dementierte Boris' Anwalt die Vorwürfe des Models allerdings: "Natürlich ist auch Amadeus eingeladen. Ob er zur Hochzeit kommt, liegt allein in den Händen seiner Mutter."

Getty Images Lilian de Carvalho Monteiro und Boris Becker, 2024

Instagram / borisbeckerofficial Boris und Amadeus Becker im August 2024

