"Ex on the Beach"-Edda teilt Pärchencontent mit Micha

Edda Pilz und ihr Micha zeigen der ganzen Welt, wie verliebt sie ineinander sind: Die Ex on the Beach-Bekanntheit veröffentlicht auf Instagram eine entzückende Fotoreihe, die sie gemeinsam mit ihrem Partner zeigt. Auf einem Schnappschuss hebt der Hottie die Blondine sanft in die Höhe, während er ihr einen Kuss auf die Wange drückt. "Mist, den werde ich, glaube ich, nicht mehr los!", schreibt die Reality-TV-Darstellerin humorvoll zu dem Beitrag.

Micha lässt es sich natürlich nicht nehmen, den Post seiner Freundin zu kommentieren. "Ich glaube, ich bleibe", schreibt er unter den Beitrag. Die Fans des Paares freuen sich über den romantischen Einblick in die Beziehung der beiden. "Ihr Süßen, liebe euch so sehr" oder "Ihr passt richtig gut zusammen" lauten nur zwei der zahlreichen positiven Kommentare.

Wie sehr Edda und Micha an ihre Beziehung glauben, verdeutlicht auch ihre neueste Körperbemalung: Die beiden Reality-TV-Darsteller ließen sich jüngst ein Partner-Tattoo stechen. Beide haben nun ein Cocktailglas auf ihrem Handgelenk – womit die Liebe der beiden wortwörtlich unter die Haut geht.

Instagram / edda.elisa Micha und Edda Pilz

Instagram / edda.elisa Edda Pilz und Michas Partnertattoo

