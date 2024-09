Bald geht es los: Welches Sommerhaus-Paar ist Fan-Favorit?

Ab dem 17. September gehört das ganz große Drama wieder zur TV-Tagesordnung: Das Sommerhaus der Stars startet am kommenden Dienstag. Acht prominente Paare kämpfen auch in diesem Jahr im Ekelhaus um das satte Preisgeld von 50.000 Euro. Der Challenge stellen sich Raúl Richter (37) und seine Freundin Vanessa Schmitt, die nach dem Seitensprung des Schauspielers wieder zusammen sind. Dann sind da zudem Alessia Herren (22) und ihr Partner Can. Auch Tessa Bergmeier (35) und ihr Jakob gehören zum Cast. Umut Tekin (27) und Emma Fernlund, die bei Temptation Island V.I.P. etwas miteinander anfingen, kämpfen ebenfalls um die Kohle.

Genauso zum Sommerhaus-Aufgebot gehören Theresia Fischer (32) und ihr Partner Stefan sowie Sam Dylan (33) und Rafi Rachek (34). Auch Sarah Kern (55), Dschungelcamp-Kandidatin von 2023, stellt sich zusammen mit ihrem Mann Tobias Pankow der Herausforderung in Bocholt-Barlo. Gloria Glumac (32) und ihr Freund Michael ziehen ebenfalls in die TV-Villa ein. Aber welches dieser acht Pärchen wollen die Fans ganz vorne sehen?

Kurz nachdem im Mai bekannt wurde, wer alles in das diesjährige Sommerhaus einziehen würde, machte sich unter den Liebhabern der Realityshow eher Enttäuschung breit. Doch es sickerte bereits durch, dass es auch in dieser Staffel wild zugehen werde. Im Juni berichtete ein Insider gegenüber Bild nämlich: "Ein Mann ist bei einer Auseinandersetzung ausgeflippt und auf einen anderen Mann losgegangen, sodass zwei Security-Männer eingreifen und den Angreifer in den Schwitzkasten nehmen mussten. Er und seine Partnerin beschimpften die anderen auch aufs Übelste." Zwischen wem die Situation während der Dreharbeiten eskalierte, ist bislang nicht klar.

