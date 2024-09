Dana Feist als Bachelorette? Laura Blond würde abschalten

Dana Feist hat bei Are You The One – Reality Stars in Love kürzlich verlauten lassen, dass sie die nächste Bachelorette werden möchte. Ihre Mitstreiterin Laura Maria Lettgen, besser bekannt als Laura Blond, ist von dieser Idee allerdings wenig begeistert. In der aktuellen Podcastfolge von "Radio Island" äußerte die Blondine gegenüber den Hosts Visa Vie (37) und Max Richard Leßmann, dass sie Dana keinesfalls als geeignete Kandidatin sehe: "Nein, um Gottes willen, die Leute würden abschalten." Zudem fügte sie spöttisch hinzu: "Wenn das Format abgeschafft werden soll, dann soll sie das machen."

Laura selbst ist ein Fan des Formats und schaltet gerne ein, weshalb sie hofft, dass es nicht zu dieser Entscheidung kommt. Sie glaube ohnehin nicht, dass Dana die Rolle bekommen würde, höchstens vielleicht in der Schweiz. Auf die Frage, ob sie sich selbst als Bachelorette sehen könnte, war ihre Antwort eindeutig: "Auf gar keinen Fall. Da sehe ich mich nicht. Make Love, Fake Love schon eher, das passt besser zu mir, aber für die Bachelorette bin ich nicht seriös genug."

Neben Laura sucht auch Dana bei "Are You The One?"-VIP nach ihrem Perfect Match. Dabei haben die beiden Reality-Sternchen jedoch unterschiedliche Herangehensweisen. Während die Blondine nichts anbrennen lässt, glänzt die Brünette eher durch Zurückhaltung. In der achten Folge eröffnete Dana Lars Maucher (27), warum sie nicht wie andere Teilnehmer hemmungslos mit jedem rumknutsche: "Guck mal, würde ich jetzt wie andere hier mit jedem rumknutschen, denkst du, ich könnte dann irgendwann mal so was wie 'Die Bachelorette' machen?" Diese Rolle im TV mal zu übernehmen, sei ihr langfristiges Ziel, wie sie offen zugab.

Anzeige Anzeige

Instagram / lauramarialee Laura Maria Lettgen, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / missfeist Dana Feist, Influencerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Findet ihr, dass Dana als Bachelorette geeignet wäre? Nee, ich bin da ganz Lauras Meinung. Ja, total. Ich weiß gar nicht, was Laura hat. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de