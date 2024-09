Für Ines: Brad Pitt versteckt Liebesbeweis in seinem Outfit

Brad Pitt (60) ist wohl Romantiker durch und durch! Am Sonntag ging es für den Schauspieler und seine Partnerin Ines de Ramon (31) zu einem schicken Abendessen in New York. Natürlich warf sich das Liebespaar dafür ganz besonders in Schale. Vor allem an Brads Outfit fiel ein besonderes Detail ins Auge: Der "Fight Club"-Darsteller trug eine silberfarbene Kette um den Hals, an der ein "I" baumelte. Den Anfangsbuchstaben von Ines setzte er mit einem weit ausgeschnittenen Hemd gekonnt in Szene, wie Bilder zeigen, die Daily Mail vorliegen. Dazu kombinierte er eine rot karierte Hose, die den Look perfekt abrundete.

Vor rund zwei Wochen überraschten Brad und Ines die Öffentlichkeit und zeigten sich gemeinsam bei den Filmfestspielen von Venedig. Seither werden die Turteltauben regelmäßig abgelichtet. Es folgte sogar der erste gemeinsame Pärchenauftritt auf dem roten Teppich. "Ihr Debüt auf dem roten Teppich ist eine Bestätigung dafür, wie stark sie als Paar sind. [Brad] geht mit niemandem in die Öffentlichkeit, weil er nach dem, was er mit Angelina durchgemacht hat, nicht in der Lage war, jemandem zu vertrauen", verriet ein Insider gegenüber Us Weekly.

Für Brad ist es die erste Beziehung, die er öffentlich genießt, seitdem er sich im Jahr 2016 von Angelina Jolie (49) getrennt hatte. Zuvor gab es zwar die eine oder andere Romanze, aber wohl keine, die er so offen auslebte. Bereits seit vergangenem Jahr sind der 60-Jährige und seine 29 Jahre jüngere Freundin ein Paar. Für ihre Liebe brauchen die beiden auch keine traditionellen Symbole, wie ein Insider gegenüber dem gleichen Newsportal verriet: "Sie wissen, wie ernst es ihnen ist. Sie brauchen keine Ringe, um es zu beweisen."

Getty Images Brad Pitt im Januar 2023

Cobra Team / Backgrid Brad Pitt und Ines de Ramon

