Findet "Are You The One?"-Jenny Lukas' Verhalten konträr?

Jennifer Iglesias (25) und Lukas Baltruschat (30) versuchen bei Are You The One – Reality Stars in Love momentan ihr Perfect Match zu finden und könnten sogar selbst eins sein. Immerhin kommen sich die beiden immer näher und haben sich sogar schon ihre Gefühle gestanden. Trotzdem wäre Lukas noch vor Kurzem nicht davon abgeneigt gewesen, mit anderen Frauen auf Tuchfühlung zu gehen. Promiflash hat Jenny gefragt, ob sie Lukas' Verhalten nicht widersprüchlich findet. "Lukas ist ein freier Mensch und kann entscheiden, mit wem er Zeit verbringen möchte und wie er diese gestalten will", stellt sie klar, fügt aber hinzu: "Wenn er mir gegenüber sagt, er habe Gefühle und macht dann mit anderen rum, muss ich mich natürlich fragen, wie stark diese Gefühle wohl sein können."

Jenny weiß auf jeden Fall ganz genau, an welchem Typ Mann sie interessiert ist. "Ich finde Männer gut, die hinter ihren Worten stehen und auch dementsprechend handeln", erklärt sie im Promiflash-Interview. Während des Gesprächs wirkt es allerdings so, als sei sich die 25-Jährige nicht ganz sicher, ob Lukas ihrer Wunschvorstellung gerecht werden kann. Äußerlich konnte Lukas auf jeden Fall bei Jenny punkten, wie sie uns bereits verraten hat: "Lukas war mir gegenüber offen und ist auch optisch mein Typ."

Obwohl sich Jenny und Lukas in der Villa supergut zu verstehen scheinen, wirkt es im Netz so, als würde die Influencerin mittlerweile gar nicht mehr gut auf Lukas zu sprechen sein. In einem Video auf TikTok filmte sich Jenny und schaute immer wieder orientierungslos umher. Dazu schrieb sie: "Wie ich selber darüber lachen muss, wie verwirrt ich bei AYTO war." Außerdem markierte sie unter dem Clip Kommentare mit einem Herz, die gegen ihren Villa-Flirt schossen. Was es damit genau auf sich hat, wird sich sicherlich in den nächsten Folgen klären.

Anzeige Anzeige

Instagram / jennifer1glesias Jennifer Iglesias, Reality-TV-Darstellerin

Anzeige Anzeige

Instagram / jennifer1glesias Jennifer Iglesias, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige