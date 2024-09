Kinder haben die Macht: "Die Superduper Show" steht bereit

Katrin Bauerfeind (42) feiert am Dienstag, den 17. September, um 20:15 Uhr auf ProSieben die Premiere ihrer neuen Sendung "Die Superduper Show", wie der Sender bekannt gibt. In diesem verrückten TV-Format werden Prominente wie Bill (35) und Tom Kaulitz (35), Annette Frier (50), Edin Hasanovic sowie weitere wechselnde Gäste die verrückten und kreativen Ideen von Kindern in Mini-Shows umsetzen. Ob beim "Gangstaler Theater", "Schere. Stein. Rasiert." oder bei "Die deutschen Gesichtsmeisterschaften" – die kleinen Show-Einlagen sorgen garantiert für Lacher und spektakuläre Momente.

Die Show besteht aus insgesamt vier Folgen, in denen je fünf verschiedene Mini-Shows aufgeführt werden. Das Studiopublikum entscheidet, welche Mini-Show am Ende des Abends zur "Superduper Show" gekürt wird. "Die Idee ist einfach der Knaller. Kinder sagen, was für eine Sendung sie im Fernsehen sehen möchten, und Promis müssen daraus mit den Kids zusammen eine möglichst spektakuläre Show machen. Man weiß ja, dass Kinder Explosionen, Schleimduschen, Wasserbomben und Streiche toll finden. Und exakt so ist 'Die Superduper Show': wie der Kindergeburtstag, zu dem man immer eingeladen werden wollte", schwärmt Katrin in der Pressemitteilung des Senders.

Bill und Tom zeigten sich in den vergangenen Monaten häufig im Fernsehen. Neben ihrer eigenen Realityshow auf Netflix waren die beiden Tokio Hotel-Stars auch als Coaches bei The Voice of Germany tätig. Eine Zukunft sahen die Musiker in der Castingshow aber nie – sie wollen es bei der einen Staffel belassen. "Eigentlich war bei uns die ganze Zeit klar, dass wir nicht mehr dabei sind", erklärten sie in ihrem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood".

Joyn/Willi Weber Katrin Bauerfeind bei "Die Superduper Show"

Getty Images Bill und Tom Kaulitz, Musiker

