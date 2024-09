Peter Klein und Yvonne performen zusammen am Ballermann

Peter Klein (57) und Yvonne Woelke (44) wollen die feierwütige Menge auf Mallorca zum Beben bringen – und das bereits heute Abend. Dann treten die beiden Realitystars zusammen am Ballermann in der MK Arena auf. Kurz nach 22 Uhr soll es vor Ort losgehen, dann können die Fans sie auf der Bühne als musikalisches Duo erleben, wie der Veranstalter auf Instagram ankündigt. Es ist für sie ohnehin nicht der erste Auftritt im Partyviertel der Baleareninsel: Ende April feierten Peter und Yvonne bereits ihr Debüt als Schlager-Duo – dabei hatten sie wohl eine tolle Zeit.

Doch möglicherweise wird Yvonne heute Abend auch ein flottes Solo hinlegen. Am Freitag bringt die Das große Promi-Büßen-Bekanntheit nämlich eine Neuauflage des 90er-Hits "Mädchen" des Pop-Duos Lucilectric heraus. Auf Social Media machte sie dafür bereits fleißig Werbung. Mit verschiedenen Situationen aus dem Alltag, wie beim Bestellen im Restaurant, machte Yvonne deutlich: Sie ist froh, ein Mädchen zu sein. Vielleicht gibt sie ja dem Ballermann-Publikum, und auch Peter, heute Abend eine kleine Kostprobe.

In den vergangenen zwei Jahren wurde Peter und Yvonne immer wieder nachgesagt, dass sie etwas miteinander am Laufen hätten. Besonders die Noch-Ehefrau des gelernten Malers, Iris Klein (57), war sich dessen sicher. Deswegen trennte sie sich sogar von Peter. Die Wettkampf in 4 Wänden-Teilnehmer gaben aber nie richtig zu, dass sie tatsächlich etwas miteinander haben. Po-Grapscher oder anzügliche Kommentare heizten die Gerüchte diesbezüglich jedoch immer wieder an.

Anzeige Anzeige

Getty Images Yvonne Woelke im Juli 2018

Anzeige Anzeige

RTL Yvonne Woelke und Peter Klein bei "Wettkampf in 4 Wänden – Die ultimative Bau-Challenge"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige