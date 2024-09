Süße Anekdote: Taylor Swift ehrt Travis Kelce in VMA-Rede

Taylor Swift (34) hat bei den diesjährigen MTV Video Music Awards den begehrten Preis für das Video des Jahres gewonnen und dabei ihrem Freund Travis Kelce (34) ein besonderes Dankeschön ausgesprochen. Die Sängerin erhielt die Auszeichnung für ihr Musikvideo zu dem Song "Fortnight", das in Zusammenarbeit mit Post Malone (29) entstand. Während ihrer Dankesrede ehrte Taylor nicht nur das Team hinter der Kamera, sondern hob auch die Unterstützung hervor, die sie von ihrem Partner während des Drehs erhalten hatte: "Jedes Mal, wenn ein Take beendet war und ich 'Cut' sagte, hörte ich jemanden jubeln, und das war mein Freund Travis", schwärmte sie.

Der NFL-Star hat offenbar mit seiner guten Laune die Leute am Set unterstützt. "Alles, was dieser Mann berührt, verwandelt sich in Glück, Spaß und Magie. Ich möchte ihm danken, dass er unsere Dreharbeiten bereichert hat, das werde ich niemals vergessen", schloss Taylor ab. Aber nicht nur Travis war Teil ihrer Dankesrede – auch auf die bevorstehenden US-Wahlen nahm sie Bezug und animierte die Fans und Zuschauer, unbedingt ihre Stimmen abzugeben.

Die VMAs waren für Taylor ein voller Erfolg: Insgesamt sieben Trophäen durfte die 34-Jährige mit nach Hause nehmen. Unter anderem bekam sie den Preis für die Künstlerin des Jahres, für den besten Sommersong und die beste Regie für das "Fortnight"-Video. Damit besitzt Taylor nun schon 30 VMA-Trophäen und hat so genauso viele Preise wie auch Beyoncé (43).

Getty Images Travis Kelce beim Footballtraining

Getty Images Taylor Swift bei den MTV VMAs, September 2024

