"Beauty & The Nerd"-Babu sicher: Zwischen den Nerds funkt es

Eigentlich geht es bei Beauty & The Nerd darum, die Welt seines Teampartners besser kennenzulernen. Doch zwei Nerds scheinen ihren Fokus mittlerweile auf etwas anderes gelegt zu haben: Zwischen Joelle und Kilian funkt es gewaltig, wie Kilians Teampartnerin Babu im Promiflash-Interview verrät: "Ich denke auf jeden Fall, dass es zwischen den beiden knistert. Sie wollten ja auch unbedingt nebeneinander schlafen."

Diesem Wunsch sei Babu liebend gern nachgekommen, wie sie im weiteren Gespräch erklärt: "Dadurch, dass Joelle und Salvo sich nicht mehr verstanden haben, habe ich gedacht, ich tue ihnen diesen Gefallen und schlafe neben Salvatore, damit sich vielleicht auch die schlechte Stimmung zwischen Joelle und Salvatore wieder verbessert." Auch die aufkeimende Liebe zwischen den Nerds habe die Kosmetikerin unterstützen wollen: "Und natürlich wollte ich dem Glück von Joelle und Kilian nicht im Weg stehen."

Das ist nicht der erste Gefallen, den Babu Joelle tut. In der fünften Folge spitzt sich die angespannte Situation zwischen der Nerdin und Salvatore so sehr zu, dass die Oberhausenerin in den Konflikt zwischen den beiden eingreift. "Vermittelt zwischen den beiden habe ich, weil Salvo mir das nahegelegt hat und ihm das sehr wichtig war. Ich wollte auch, dass es Joelle gut geht, denn ich habe gesehen, dass es weder ihr noch Salvo mit der Situation gut geht", erklärt Babu im Interview mit Promiflash.

ProSieben, Seven.One "Beauty & The Nerd"-Kandidatin Joelle nach ihrem Umstyling

ProSieben Babu, "Beauty & The Nerd"-Kandidatin

