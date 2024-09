Familiendinner: So feierte Heidi Klum Sohn Henrys Geburtstag

Sie feiert die Feste, wie sie fallen! Henry Samuel (19), der älteste Sohn von Heidi Klum (51), wurde am Montag 19 Jahre alt. Diesen besonderen Anlass zelebrierte Heidi mit einem entspannten Familienessen im Restaurant. Auf Instagram teilte das Model nun einige Eindrücke des Abends. Zu einem Schnappschuss der Geburtstagsgesellschaft schrieb sie: "Es wird gefeiert. Mein Stolz und meine Freude." Auf dem Bild ist Heidi zusammen mit ihrem Sprössling Henry sowie seiner Freundin Kayla zu sehen. Auch Henrys jüngerer Bruder Johan (17) und seine Schwester Lou (14) waren dabei. Ihre Halbschwester Leni (20) fehlt hingegen auf dem Foto.

Es ist eine echte Seltenheit, dass Heidi ihren Fans so tiefe Einblicke in ihr Familienleben gewährt. Jahrelang hielt die Germany's Next Topmodel-Bekanntheit ihre Sprösslinge unter Verschluss – mit Ausnahme von Leni, die bereits seit einigen Jahren als Model aktiv ist. Auch ihre Geschwister scheinen jetzt immer mehr in die Öffentlichkeit zu treten. Im Januar dieses Jahres feierten sie gemeinsam mit Papa Seal (61) ihren ersten Auftritt auf dem roten Teppich. Auch auf Social Media werden Heidis Kids nun aktiver. Erst vor wenigen Tagen veröffentlichte Henry eine Reihe privater Fotos auf seinem Profil: Ein Schnappschuss zeigt ihn sogar mit seiner Freundin Kayla.

Obwohl zahlreiche Familienmitglieder sich zu Henrys Geburtstagsdinner versammelten, fehlte neben Leni auch Heidis Ehemann Tom Kaulitz (35). Der Tokio Hotel-Star befindet sich momentan nämlich gar nicht in den USA. Zusammen mit seinem Bruder Bill Kaulitz (35) tourt der Gitarrist durch Deutschland. Vor wenigen Tagen traten die Band-Zwillinge noch in München beim Superbloom-Festival auf, nun sind sie bereits auf dem Weg zum Glücksgefühle-Festival in Baden-Württemberg, wie Bill in seiner Instagram-Story verriet.

Anzeige Anzeige

Instagram / henrysamle Heidi Klums Sohn Henry Samuel und seine Freundin Kayla Betulius, September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Kaulitz und Bill Kaulitz, Musiker

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige