Justin Timberlake entschuldigt sich für seine Alkohol-Fahrt

Justin Timberlake (43) hat vor dem Gericht in Sag Harbor, Long Island, seine Schuld im Zusammenhang mit seiner Alkohol-Fahrt im Juni eingestanden. Nach seiner Gerichtsverhandlung äußerte sich der US-amerikanische Sänger laut Deadline öffentlich zu dem Vorfall und erklärte, er wolle sicherstellen, dass andere aus seinen Fehlern lernen können. "Das ist ein Fehler, den ich gemacht habe, aber ich hoffe, dass diejenigen, die jetzt zuschauen und zuhören, aus diesem Fehler lernen können", sagte Justin vor Reportern und fügte hinzu: "Auch wenn man nur einen Drink hatte, sollte man sich nicht hinters Steuer setzen. Es gibt so viele Alternativen."

Am Mittwoch fällte das Gericht ein Urteil. Laut TMZ sei die Anklage gegen Justin von "Trunkenheit am Steuer" auf "Fahren bei eingeschränkter Fahrtüchtigkeit" reduziert worden. Dieser neuen Anklage habe sich der "Mirror"-Sänger dann schuldig bekannt. Er müsse jetzt mit einer Geldstrafe in Höhe von umgerechnet rund 270 bis 450 Euro sowie mit 25 Sozialstunden rechnen. Außerdem sei er von den Juristen aufgefordert worden, eine öffentliche Bekanntmachung aufzuzeichnen.

Mitte Juni wurde Justin in Sag Harbor von der Polizei festgenommen. Der Anwalt des Popstars meldete sich zu diesem Zeitpunkt gegenüber Just Jared zu Wort: "Bei der Anklage ging es um einen einzigen Tatbestand, weil Herr Timberlake den Atemtest verweigert hat. Er wurde außerdem wegen zwei anderer Verstöße angeklagt: Er hat ein Stopp-Schild übersehen und ist nicht auf der richtigen Fahrspur gefahren." Während dieser turbulenten Zeit konnte sich Justin immer auf seine Frau Jessica Biel (42) verlassen.

Getty Images Justin Timberlake, Sänger

Getty Images Jessica Biel und Justin Timberlake, Schauspieler

