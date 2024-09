Katy Perry trägt imposantes Statement-Tattoo auf der Haut

Katy Perry (39) sorgte bei den diesjährigen MTV Music Video Awards mal wieder für Gesprächsstoff – und das nicht nur wegen ihrer lang erwarteten musikalischen Performance. Auf dem roten Teppich ließ die Sängerin tief blicken, als sie im sexy Zweiteiler ein QR-Code-Tattoo auf ihrem unteren Rücken präsentierte. Der Clou? Wer den digitalen Hingucker scannte, landete direkt auf ihrer Website, um einen Blick auf ihr neues Album "143" zu werfen. In einem futuristischen Ensemble, bestehend aus einem figurbetonten Top und einem tief ausgeschnittenen, zerschlissenen Maxirock, der ihr temporäres Steißgeweih perfekt in Szene setzte, zeigte die Popikone eindrucksvoll: Nach vier Jahren künstlerischer Pause ist sie mit voller Power zurück!

Doch nicht nur Katys Werbemaßnahmen zogen die Aufmerksamkeit auf sich. Auch ihr Verlobter Orlando Bloom (47) sorgte für einen echten Wow-Moment, als er sie mit der Übergabe des begehrten MTV Video Vanguard Awards für ihr Lebenswerk überraschte. Dabei ließ es sich der Schauspieler nicht nehmen, den Moment zu nutzen und die "California Gurls"-Interpretin auch als "Frau hinter Katy Perry" zu würdigen: "Ich habe mich in Katheryn Hudson verliebt. Ich kenne sie als Mutter, als Partnerin, die Liebe und Freude in unsere Familie bringt", erklärte der Fluch der Karibik-Star. Gerührt von seinen Worten fiel ihm seine Angebetete um den Hals und die beiden teilten auf der Bühne einen langen, leidenschaftlichen Kuss.

Für einen weiteren emotionalen Moment sorgte Katy in ihrer Dankesrede, als sie bewegende Worte an ihre Tochter Daisy (4) richtete, die das erste Mal von zu Hause aus mitfieberte. Die Sängerin betonte, wie sehr die Geburt ihrer Tochter ihr Leben verändert habe: "Die Mutterschaft hat mein ganzes Leben zum Besseren gewandelt." Sie beschrieb diese bedingungslose Liebe als ihre größte Inspiration und Motivation, die sie sowohl in ihrem Alltag als auch in ihrer künstlerischen Arbeit, gerade was die Vorbereitungen zu ihrem Comeback-Album anging, antreibt.

Getty Images Orlando Bloom und Katy Perry bei den MTV Video Music Awards 2024

Getty Images Katy Perry im September 2024

